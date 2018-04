Los equipos ganadores ganan cuando tienen que ganar: Iván Deniz

Ciudad de México

La quinteta de Soles de Mexicali, llegó a la Ciudad de México para demostrar por qué fueron el mejor equipo de la temporada regular en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

De dos partidos disputados en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera ante Capitanes, los de Baja California se han llevado la victoria en dos ocasiones.

"No hay euforia, no hay nada; porque no hemos conseguido algo" sentenció Iván Deniz, estratega de Soles, tras concluir el juego cuatro de la serie Final.

Asimismo, el entrenador español se dijo feliz por lo que realizó su conjunto: "estoy contento, no esperaba ganar los dos primeros —cotejos— aquí".

Para concluir, ecuanto a la posibilidad de coronarse como el mejor club de la LNBP en la CdMx o en Mexicali expresó: "los equipos ganadores no eligen dónde ganar, ganan cuando tienen que ganar".