Fui el enlace entre NBA y CONADE: Eduardo Nájera

Ciudad de México

Por fin llegó el día tan esperado para los aficionados de la mejor liga de basquetbol; hoy regresa la NBA a México con dos juegos de temporada regular.

Este jueves 7 y sábado 9 de diciembre, la Arena Ciudad de México será la casa de Brooklyn Nets; primero frente a Oklahoma City Thunder y después, contra Miami Heat.

El canal deportivo de ESPN, fue el encargado de presentar los dos juegos de NBA México de la temporada 2017-18 con la presencia de Christian Calcagno, productor ejecutivo de ESPN internacional, Álvaro Martín, relator de NBA, Carlos Morales, entrenador profesional y analista de tv y Eduardo Nájera, ex jugador mexicano de la NBA.

"La NBA es una liga muy importante para nosotros, tenemos un compromiso muy grande para llevar a todos los fans el gran espectáculo que es la NBA. Nuestro compromiso es mostrar lo que significa la NBA en México y lo que la gente aquí en México espera de nosotros también, con la mejor calidad y los mejores expertos", aseguró Calcagno.

Por su parte, Martín, agregó que los pasos que está dando México como mercado son de gran importancia, ya que están captando la atención del comisionado, Adam Silver.

En cuanto a la Academia de NBA en México, Nájera, señaló que él fue el enlace entre la NBA y CONADE para que se hiciera posible. Hoy por la noche se presentará.

"Fui el puente. Me dijeron que tenían presupuesto y todo lo necesario para la academia, que por lo pronto ahorita será en México, entonces yo los dejé que hicieran lo necesario y en su momento me marcarán para que sea parte de todo esto. Creo que es el primer paso y el más importante porque los dos se necesitan la marca NBA con el Gobierno y esto va a motivar a los niños y niñas, así que estoy muy contento de que haya sido posible", aseguró el ex NBA mexicano.