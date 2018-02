Donovan Mitchell gana el concurso de clavadas de NBA

Los Angeles, California

La competencia de clavadas de la NBA fue un viaje por la memoria en muchos sentidos, en el que un novato de 21 años y otro jugador de 25 en su tercer año como profesional, lucharon por el trofeo.

Larry Nance Jr. se puso el viejo uniforme de su padre -incluidas las medias hasta la rodilla -y después le reclutó para ayudar con una de sus canastas. Pero no logró superar a Donovan Mitchell, el precoz novato del Jazz de Utah, que hizo su propia historia.

Mitchell ofreció un espectáculo en el Staples Center para ganar la competencia de clavadas, en el último evento del sábado en el fin de semana del Juego de las Estrellas en la NBA.

Mitchell superó a Nance Jr. por 98-96, sellando su victoria con una aproximación bastante cercana a la clavada con giro de 360 grados que utilizó Vince Carter para ganar en 2000.

“Tenía muchas ganas de esto”, dijo Mitchell. “Este es uno de mis eventos preferidos del fin de semana de las estrellas. No solo estar, sino ganarlo, es una locura”.

Antes de hacer su clavada ganadora, Mitchell se quitó la camiseta del Jazz para mostrar una camiseta antigua de Carter de los Raptors de Toronto.

“Cuando era pequeño hacía muchas clavadas”, comentó Mitchell. “No era un gran jugador. Solo hacía clavadas y defendía, y veía muchos videos de Vince”.

“De hecho, una historia graciosa, no he hecho esa clavada en medio año. La intenté en entrenamientos los dos últimos días. La intenté entrenando esta mañana, no lo conseguí”.

Mitchell, de 21 años, está entre los mejor encarrilados para llevarse el título a mejor novato del año con una media de 19,6 puntos por juego.

Nance vistió una camiseta con el número 22 de los Suns de Phoenix para su primera clavada, emulando una canasta con la que su padre ganó la competencia en 1984. Más tarde le sacó a la cancha para que le pasara el balón en un alley-oop que logró una puntuación perfecta.

“Obviamente fue un gran momento para mi familia”, comentó Nance Jr. “Es algo que atesoraremos siempre”.

Antes, Devin Booker, de los Suns de Phoenix, ganó el concurso de triples con un récord de 28 puntos en la última ronda, mientras que Spencer Dinwiddie, de los Nets de Brooklyn, ganó el desafío de habilidades.

Booker se impuso al campeón de 2016, Klay Thompson, de los Warriors de Golden State, y a Tobias Harris, de los Clippers de Los Ángeles.

Booker estuvo sensacional en la última ronda, en la que solo falló cinco de 25 tiros de tres.

Dinwidde, que jugó en la escuela secundaria Taft en el barrio Woodland Hills de Los Ángeles, derrotó a Lauri Markkanen, de los Bulls de Chicago, en la última ronda del desafío de habilidades.