NBA, un medio para atravesar el muro Donald Trump

Ciudad de México

Donald Trump será investido como el presidente número 45 de los Estados Unidos el viernes 20 de enero, en sustitución de Barack Obama, un mandatario que, con su actitud e impulso al deporte, 'cobijó' al basquetbol, una NBA que, en los últimos años, dejó atrás ese estigma del 'deporte exclusivo para negros' o 'lleno de matones'. Es por eso que el deporte ráfaga, en el papel, con la llegada del republicano a la Casa Blanca, dejará su zona de confort tras el adiós de un presidente de color; "¿el amor de Barack cegó la realidad expuesta por el magnate?", interrogante que planteó Bleacher Report en su artículo Yes, the NBA can tear down Trump's Wall (Sí, la NBA puede demoler el muro de Trump).

Es decir, las proyecciones sobre el mandato de Donald Trump al frente de la nación más poderosa del mundo están basadas en sus aseveraciones en contra de las minorías; sobre todo, la comunidad negra y latina; sin embargo, la NBA, como "símbolo en el mundo de la excelencia de color, inspiraría a encarar los próximos 4 años con paciencia y una saludable dosis de escepticismo".

La división y el debate entre los deportistas que apoyan a Trump y sus detractores sería precisamente ese cincel para comenzar a derrumbar la pared del próximo presidente estadunidense; "lo necesitamos porque, al final del día, no se trata de blanco o negro, se trata de nosotros como humanos, como personas; nos afecta de la misma manera (blancos y negros)", palabras de Carmelo Anthony, de los New York Knicks.

Además, quién lo diría, a horas del inicio del gobierno de Donald Trump, la NBA, en 2017, selló sus 'bodas de plata' con México, 25 años del mejor basquetbol del mundo que cruzó la frontera y que perfila más años del deporte ráfaga alrededor del mundo; "la ambición de la liga de ampliar el alcance de su juego con Europa, Asía y sí, México, un mundo que comparte héroes... Y el basquetbol estaba haciendo a América grande otra vez (Make America Great Again, frase de campaña de Donald Trump), un paso a la vez.