Nowitzki, de vuelta en México

Ciudad de México

Dirk Nowitzki es uno de los jugadores extranjeros más reconocidos en la historia de la NBA. Con una trayectoria de 19 años en la Liga, está de regreso en México, después de visitar la ciudad en 2003, para un juego de exhibición de los Mavericks de Dallas ante el Jazz de Utah.

"Estamos de regreso en México, pero esta vez es de temporada regular, así que es un sentimiento diferente, emocionados de volver, esperemos que juguemos bien, porque no lo hemos hecho últimamente, para promover el deporte en esta ciudad", señaló en referencia al partido del jueves ante los Suns de Phoenix.

El germano, campeón de la Liga en 2011, recordó que en aquel primer viaje a México con los Mavs, era compañero de Eduardo Nájera, quien fungió como su anfitrión, por lo que tuvo palabras de afecto al ex jugador nacional.

"Venimos con 'Eddie' y nos mostró el lugar, fuimos a cenar, conocimos gente, a los aficionados, tuvimos un buen partido contra Utah, así que esperábamos regresar; él tuvo una gran carrera, es una leyenda en Dallas, todavía trabaja con el equipo y estamos felices de promover el deporte en su casa".

Como jugador extranjero, Nowitzki destacó los trabajos que ha hecho la Liga para promover el deporte a nivel mundial, lo que, con la ayuda de las nuevas tecnologías, ha provocado que se trate de una Liga internacional.

"He estado en la Liga 19 años, ha hecho un gran trabajo al promover el deporte, no solo en Latinoamérica, sino en Europa, ahora tenemos jugadores africanos, australianos; la NBA ha crecido alrededor del mundo, y con internet puedes ver los resúmenes en cualquier lugar, así que estamos felices".

Sin embargo, el germano se quejó de la altitud de la Ciudad de México, aunque la comparó con la de Denver y dijo que para el partido del jueves por la noche, tanto Dallas como Phoenix deberán estar acostumbrados.

"Corrí un poco en la mañana y me estaba muriendo, será un factor, pero es bueno que lleguemos un día antes, tuvimos una práctica para acostumbrarnos, así que esperemos que (el impacto) baje, siempre nos pasa en Denver, los primeros minutos son duros, hasta que lo superas".

El Jugador Más Valioso de la Liga en 2007 ha estado ausente gran parte de la temporada por una lesión en la pierna, hasta su reaparición el 23 de diciembre, y ha ido poco a poco, hasta disputar 31 minutos el lunes, en la derrota ante los Timberwolves de Minnesota, pero espera recuperar su nivel en las próximas semanas.

"Me perdí dos meses, que es mi ausencia más larga en la NBA, ha sido difícil, pero he sido capaz de regresar, las últimas dos semanas fueron duras, tengo casi 39 años, así que tratar de entrar en ritmo a la mitad de la campaña no es fácil; ahora debemos ganar, perdimos tres partidos en fila, pero ahora estamos más sanos, J.J. Barea está de regreso, y esperemos comenzar una racha aquí en México".