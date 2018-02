Prefiero mil veces ver un partido de NBA que uno de futbol: Carlos Vela

Ciudad de México

Carlos Vela fue uno de los famosos que decidió asistir al NBA All-Star Weekend 2018, en específico al concurso de clavadas. Durante su estancia en el Staples Center de Los Ángeles, el delantero mexicano aseguró que le hubiera gustado jugar basquetbol.

“Prefiero mil veces ver un partido de NBA, que uno de futbol. Aparte de realizar mi trabajo, puedo disfrutar de mi hobby”, expresó el nuevo elemento del equipo Los Ángeles FC. “Yo de chiquito jugaba, fui a torneos de basquetbol, pero llegó una edad en que me dijeron ‘futbol o basquetbol’, entonces decidí el que mejor se me daba, pero siempre me quedé con la espinita de jugar basquetbol”, señaló Carlos Vela.

Inclusive, admitió que, si bien la pasa bien en el campo de juego, él prefiere disfrutar de juegos de baloncesto cuando se trata de ver deportes por televisión. “Mil veces antes, puedo ver cuatro partidos de basquetbol y uno de futbol en diez minutos le cambio. Cuando entro al campo lo disfruto (el futbol) y quiero hacerlo como el mejor, pero a la hora de terminar, me gustan otro tipo de deportes”.

En cuanto a su jugador favorito, aseguró que “el mejor es Michael Jordan, no hay persona que no diga que fue él que le inspiró a que le gustara el basquetbol”, en tanto LeBron James es su preferido en la actualidad.