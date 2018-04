Capitanes CdMx, superando expectativas

Ciudad de México

Después de tres años de ausencia, en 2017 el deporte ráfaga regresó a la capital del país. En su certamen debut, Capitanes de la Ciudad de México ha logrado superar las expectativas en torno a su naciente proyecto.

Segundo puesto de la general, tercera mejor ofensiva y defensiva, mejor conjunto local y segundo mejor visitante, fueron algunos de los resultados obtenidos por la quinteta que dirige el estratega Ramón Díaz; el cual, en entrevista para La Afición, habló acerca de su mayor triunfo (hasta el momento): instalarse en la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

"Uno sueña y trabaja para cumplir objetivos, el primero que tenía Capitanes era pasar a playoffs; una vez ahí, el siguiente era avanzar a Semifinales. Ya todo lo que sucediera a partir de eso, era pedir de más" expresó el técnico español sobre sus metas al inicio de la temporada 2017-2018 en la LNBP.

Para conseguirlo, según señaló el ex auxiliar de la selección mexicana de basquetbol, las claves "han sido varias; la primera es el apoyo que he tenido de la directiva y del dueño en particular, Moisés Cosío, quien apostó por mí en la parte deportiva, además de darme un poco de libertad a la hora de conformar el roster"; asimismo, apuntó otra parte fundamental fue "la unión que hemos conseguido crear en el equipo. Somos un conjunto muy sólido, donde hay una mezcla de jóvenes jugadores mexicanos con otros más experimentados".

En la cuestión táctica, su principal virtud es "el trabajo defensivo que hemos ido mejorando a lo largo de año; hecho que derivó en consolidar una gran defensa, y posicionarnos como candidatos al título", acotó el director de la Academia Conade de Baloncesto.

Capitanes eliminó en las 'semis' al aún campeón Fuerza Regia; ahora, en la serie definitoria por el trofeo de la LNBP, se enfrentará al actual subcampeón Soles de Mexicali.

"Soles ha demostrado, durante todo el año, ser el combinado más constante; por eso ocupó el primer puesto del torneo regular" sentenció el coach del club capitalino; "Mexicali tiene un equipo muy bien trabajado; donde, en el aspecto defensivo, es una quinteta muy complicada de atacar. También, cuenta con jugadores muy atléticos, mismos que desarrollan una ofensiva rápida, complementada por grandes tiradores de 'tres'" agregó.

Los partidos por la corona de la LNBP, comenzará el martes 3 de abril en la duela de los de Baja California. "Capitanes no va a la Final a jugarla, va porque quiere ganarla. El objetivo, el día de hoy, es ser campeón" concluyó Ramón Díaz.