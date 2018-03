Capitanes apalean a Fuerza Regia y se acerca a la Final

Ciudad de México

Capitanes aprendió de sus errores y logró someter a voluntad al vigente campeón Fuerza Regia. Emmanuel Andújar hizo 23 puntos, Rigoberto Mendoza y Ernesto Oglivie aportaron 13 puntos cada uno y la quinteta de la CdMx superó 75-62 al conjunto norteño, obligado a responder en Monterrey, pues la serie de semifinales está 2-0 en contra.

Los Capitanes iniciaron el juego más agresivo con respecto a la noche anterior. El entrenador Ramón Díaz tuvo un planteamiento más ofensivo, y la estrategia le funcionó.

En los primeros diez minutos, Gabriel Giron, Emmanuel Andújar y Rigoberto Mendoza fueron más certeros desde fuera de la línea de tres puntos y sumaron 20 de las 24 unidades cosechadas en ese periodo.

La quinteta local abrió la pizarra con diez puntos sin respuestas, los cuales desequilibraron a los integrantes de Fuerza Regia.

Cada vez que algún integrante del equipo norteño intentaba encestar, Ernesto Oglivie bloqueaba y evitaba que el rival pudiera hacerse presente en la pizarra. Solo tenían tres tiros efectivos de 20 intentos. La preocupación en el rostro del coach Francisco Olmos era evidente: al término del primer cuarto, sus dirigidos caían 24-8.

Y aunque comenzaron a responder en el segundo cuarto, Fuerza Regia no pudo detener las llegadas de Capitanes. Karim Rodríguez, Adrián Zamora y Andrew Panko cosecharon unidades para la visita, pero Ricardo Powell fue errático y desaprovechó oportunidades para acercar a los suyos. Esto afectó directamente en el marcador, donde (durante este cuarto) llegó a haber una desventaja de 21 en contra de los vigentes campeones.

Capitanes aprovecharon las faltas contrarias para convertir desde tiros libres, al descanso tenían 10 de 13 intentos convertidos.

Al descanso, la ventaja de la CdMx era 40-26.

En el tercer cuarto, Fuerza Regia recortó la distancia, pero Capitanes no dejó de insistir. El balón no dejaba de desplazarse de un lado al otro de la duela, pero siempre con los locales en la delantera. Panko y Rodríguez siguieron complementándose, pero la trinidad conformada por Mendoza, Andújar y Oglivie no bajó las revoluciones: entre los tres ya sumaban 38 de los 59 puntos con los que culminaron el tercer cuarto; los regios acumulaban 44.

Para el último cuarto, los dirigidos por Olmos fueron perdiendo inercia para tratar de alcanzar a los hombres de Díaz.

La velocidad de los Capitanes cansó a Fuerza Regia, que poco pudo hacer para tratar de revertir el marcador. En su primera temporada, los de la CdMx están a dos triunfos de jugar la final en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

Anotación por cuartos

1. 24-8

2. 40-26

3. 59-44

4. 75-62