Amare Stoudemire y su comentario homofóbico

Ciudad de México

Amare Stoudemire, ex jugador NBA, lanzó declaraciones homófobas en una entrevista con el diario israelí Walla Sport, cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de tener un compañero homosexual.

"Me bañaría al otro lado de la calle y esperaría a llegar a la vuelta de la esquina para cambiarme de ropa", dijo el ex basquetbolista de New York Knicks y ahora miembro del Hapoel de Jerusalén.

Incluso, cuando se le reiteró si se trataba de una broma, Amare dijo: "siempre hay verdad en las bromas".

Sin embargo, Amare ya ofreció una aclaración; "quiero disculparme por mis comentarios ofensivos contra la comunidad LGBT. Un reportero me hacía preguntas hipotéticas, y todas mis respuestas tenían un tono cómico".

En 2012, Amare, durante su etapa en los Knicks, ofreció una disculpa a un fanático por comentarios homófobos; "soy un gran partidario de los derechos civiles, estoy decepcionado por mi insulto"; incluso, aquellas palabras le costaron una multa de 50 mil dólares por parte de la NBA.