Nuevo formato del All-Star Game, atenta la esencia del juego

CIUDAD DE MÉXICO

Como cada año, desde su primera edición en 1951, la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) llevará a cabo el tradicional All-Star Weekend, evento que este 2018 se efectuará en el Staples Center de Los Ángeles, California.

La principal atracción de esta sexagésima séptima presentación tendrá un cambio radical, debido a que el clásico juego entre la Conferencia Este y Oeste, será sustituido por un cotejo entre dos equipos armados por los dos basquetbolistas más mediáticos de la NBA: LeBron James y Stephen Curry.

En torno a ello, el comentarista Álvaro Martín y el analista, ex entrenador de la selección de basquetbol puertorriqueña, Carlos Morales, ambos pertenecientes a ESPN, expresaron su opinión en conferencia de prensa.

"La NBA quería hacer algo para cambiar el formato, debido a las críticas recibidas en torno a la falta de lo técnico-táctico en el All-Star Game" señaló el coach Morales; quien, además, dijo no creer que esta decisión sea el remedio para cambiar la actitud de los deportistas en la mencionada competencia "no estoy convencido, para nada, de que sea la solución; todo lo contrario, es posible que al no tener la motivación de defender tu conferencia, ni siquiera haya ese llamado a jugar en conjunto".

Álvaro, por su parte, acotó que "hay que reconocerle a la liga que está dispuesta a experimentar", ya que "le hacía falta un cambio de formato, nuevos aires para tratar de generar el interés; y creo que en ese sentido lo van a lograr".

El All-Star Game ha recibido diversas desaprobaciones por parte de los fanáticos, gracias a que los basquetbolistas muestran muy poca entrega en la duela; lo cual, sentenció Martín, gestó la nueva estructuración del roster "la liga ha visto que no hay manera de que los jugadores tomen esto en serio en el costado defensivo, en parte, porque no les están pagando, está fuera de su contrato y no se quieren lesionar; tan sencillo como eso".

El nuevo formato implementado por la NBA "ha sido un cambio 'cosmético' que le ha dado la liga al partido de estrellas, no creo que vaya a hacer diferencia en cuanto a cuál fuerte jueguen los jugadores" agregó Carlos Morales. Asimismo, el estratega de Puerto Rico indicó: "veremos cuánto esto le puede añadir a que los jugadores se sientan más comprometidos a ser competitivos".

Este acto realizado por la NBA podría atentar en contra de la esencia del Juego de Estrellas, no obstante, "antes de colocar etiquetas morales, hay que decir las cosas como son: es un evento mediático", concluyó el periodista de ESPN.

La All-Star Weekend se desarrollará del viernes 16 al domingo 18 de febrero. Es la sexta vez que Los Ángeles alberga esta fiesta del baloncesto profesional de Estados Unidos.