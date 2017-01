Basquetbolista casi pierde el ojo en un partido

Akil Mitchell, jugador del Sky City Breakers NZ de la liga de basquetbol de Nueva Zelanda, por poco pierde el ojo en un partido.

Todo sucedió en una jugada donde el basquetbolista peleaba un rebote, cuando recibió un manotazo por parte del rival, el cual le dio en el ojo izquierdo y provocó que se le saliera una parte.

Sin embargo, Mitchell corrió con suerte y no perdió el ojo, horas más tarde publicó en su cuenta de Twitter "muy pronto?... jaja gracias por el amor, buenos deseos y oraciones esta noche. Estoy en casa viendo bien, mañana tendré más exámenes".



