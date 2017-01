Valtteri Bottas es fichado por Mercedes

Se terminó la espera. Valtteri Bottas será quien sustituya a Nico Rosberg en la escudería Mercedes, por lo que será compañero de Lewis Hamilton.

Bottas ha competido en 77 carreras y ha logrado nueve podios aún sin triunfo.

“Mi meta para los primeros días es conseguir todos los puntos posibles para el coche, les garantizo que daré todo lo que puedo”, fueron las primeras palabras del volante.

Acerca de Hamilton, expresó el respeto que le tiene y aseguró que “podremos ser cercanos y trabajar juntos para el equipo”.

El fichaje de la escudería de la estrella provocó un efecto dominó complementado por el regreso de Felipe Massa a Williams y la llegada de Pascal Wehrlein a Sauber.

