La tristeza de Benito, el mexicano que se quedó sin auto en el Rally Guanajuato

León, Gto.

La gran esperanza local para el Rally México 2018 se quedó sin opciones de hacer un buen papel desde antes que la competencia iniciara el jueves por la noche.

El piloto mexicano Benito Guerra, que compite en el WRC2, la segunda categoría del Campeonato Mundial de Rallies, se quedó sin su auto de Motorsport Italia desde el lunes y no podrá participar en la competencia un Guanajuato, donde fue tercero el año anterior.

Su debut esta temporada tendrá que esperar, después de un incendio en una actividad sin mayor riesgo.



"Estoy triste por lo que pasó en el test del lunes, nos preparábamos para el fin de semana, los tiempos eran buenos y después de eso dábamos unas vueltas con copilotos invitados, incluso mi novia se subió, y al final empecé a percibir un olor extraño, había un incendio, el auto tenía humo adentro, pensaba que eran los frenos, pero la fuga se fue al sistema y el coche se encendió en la llanta trasera izquierda", contó.



"Me pidieron que bajara del auto y escuché este ruido extraño y todo el auto estaba en fuego, fue loco, nunca lo había visto, me asusté porque unos minutos antes había gente ahí, fue malo para nosotros, sufrió un gran daño", añadió.



El incendio provocó que Benito se quedara sin auto para manejar en Guanajuato, en la que iba a ser la primera carrera de su campaña, que tendrá que reajustar para no rezagarse en la lucha los puntos.



"Ahora tenemos el permiso de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) para no correr, será difícil no competir en casa, pero empezaremos la temporada en Portugal, para conseguir un auto nuevo en Europa, es una pena también perdernos el Rally de Argentina porque obtuve el podio ahí el año pasado (fue tercero), luego haremos todas las carreras en Europa, con Turquía en lugar de México y Australia por Argentina".



Son embargo, al ser la cara más visible del Rally en cuanto a los conductores locales se refiere, Benito se quedará en León, aunque ya solo como un espectador de lujo.



"Fue muy bonito que el equipo León me invitó (el miércoles), estaba en el campo y todos los aficionados me aplaudieron, tengo que hacer cosas con mis patrocionadores, estaré en las etapas y espero que les vaya bien a mis amigos, aunque será difícil no correr".

Mexicanos en el Rally 2018

Ricardo Triviño

Francisco Name

Ricardo Cordero

Miguel-Antonio Granados

Julián Jaramillo

Jorge González

Óscar Uribe