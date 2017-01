Toño Pérez se retira del automovilismo

Guadalajara

Ya no habrá acción detrás del volante para el piloto tapatío Antonio Pérez. Este miércoles fue cuando el hermano mayor de “Checo” anunció su retiro a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

El campeón de la NASCAR México en 2008 indicó que dejará el automovilismo para dedicarse de lleno a su vida familiar, “he decidido que el momento es ideal para enfocar mi tiempo a lo que más amo: mi esposa, mi hija, mi familia”, compartió.

En su mensaje de despedida, el mayor de los Pérez aseguró que de la mano de su hermano Sergio seguirá tratando de impulsar a las nuevas generaciones de pilotos mexicanos a través del proyecto Sergio Pérez Karting Team.

“El automovilismo seguirá siendo por siempre una de las pasiones más grandes en mi vida. He vivido rodeado de él desde que era un niño y lo sigo viviendo día a día. No imagino un futuro en el que no esté involucrado de una u otra manera en el deporte que más amo, y es por eso que trabajaré por promover el automovilismo e impulsar a las nuevas generaciones, uniendo esfuerzos con mi hermano en el Sergio Pérez Karting Team, un proyecto que nos entusiasma a ambos.

“Agradezco a mi familia por los años de apoyo y paciencia; a mis patrocinadores, por creer en mí y ayudarme a perseguir mis sueños; a los equipos que me dieron la oportunidad de colaborar juntos, a mis compañeros y a los que carrera tras carrera me dieron su apoyo”, finalizó.

Como un reconocimiento especial, Antonio Pérez reconoció la ayuda que tuvo por parte del empresario mexicano Carlos Slim Domit, quien impulsó la carrera del piloto tapatío por más de una década.

Uno de los últimos logros destacados del hasta ahora piloto fue el proclamarse campeón de la categoría “Súper V8” dentro de la edición del 2015 de la Súper Copa Telcel.

