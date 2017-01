Force India baja a 'Checo' Pérez del GPI

Guadalajara

El piloto tapatío de Fórmula Uno, Sergio Pérez, tendrá que esperar para volver a competir en casa. Y es que a pesar de que 'Checo' participó en las prácticas libres el viernes en el Grand Prix International Wing's Army by Sidral Aga de karting, el día de ayer fue notificado que no podría participar en la clasificación y por ende dejaría su lugar. Su escudería, Force India, prefirió que Pérez no corriera en esta tercera edición del GPI que se celebra nuevamente en el estacionamiento del Estadio Chivas. Los organizadores buscan que el mexicano pueda correr; sin embargo, el panorama luce complicado.



Por ello, el piloto jalisciense solamente estuvo acompañando a su hermano Antonio y su equipo en este evento.

24 horas antes, 'Checo' corrió en las prácticas en la categoría GP1 donde logró su mejor vuelta fue de 1:01.822 minutos para un total de 8:38.375 minutos tras siete vueltas al circuito.



Actualmente Pérez última detalles para el arranque de la nueva temporada de Fórmula Uno con Force India, cuyo calendario inicia el 26 de marzo con el Gran Premio de Australia.



En lo que respecta a Toño, el hermano mayor, tuvo un registro de 5:06:236 minutos para posicionarse en la novena posición de la categoría GP1.



El italiano Paolo de Conto, actual campeón de GPI, fue el gran líder al cronometrar un tiempo de 05:00:860 en sus cinco vueltas. El español Nicolás González fue quien tuvo el segundo mejor registro con 05:00:970.



En cuanto a mexicanos se refiera, Axel Matus fue el mejor posicionado con 05:01:726 que lo pusieron en la sexta posición. Ricardo González y Fernando Casillas, también mexicanos, quedaron séptimo y octavo respectivamente.

En cuanto a los tapatíos, Carlos Salas, de 24 años, tuvo el mejor tiempo de la segunda carrera de Fórmula Mundial con 15:09:364 minutos luego de 15 vueltas al circuito de mil 550 metros; su mejor vuelta fue de 01:11:43. Por su parte, Raúl Guzmán terminó en la posición 25 al solo hacer 11 vueltas.