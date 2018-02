Puebla alberga la cuarta fecha de la Fórmula 4

Puebla

Con la participación de catorce de los pilotos más destacados del rubro en el país, este fin de semana en el Autódromo "Miguel E. Abed" en Amozoc, se llevará a cabo la cuarta fecha del FIA Fórmula 4 NACAM Gran Premio de Puebla, donde los corredores locales, Alexandra Mohnhaupt y Marino del Castillo, buscarán llevarse la bandera a cuadros.

Flavio Abed, director general del certamen, presentó los detalles de la contienda en reunión con la prensa, donde destacó la importancia que esta jornada tiene dentro del calendario de competencia, pues es una de las plazas más importantes, donde varios son los contendientes a subirse al podio de ganadores.

"El evento consta de dos días, arrancamos el sábado con prácticas libres a las 10 de la mañana, luego tendremos prácticas calificadas, la F4 consta de tres carreras, una se corre el sábado, las otras dos el domingo que nosotros lo llamamos el día estelar, tendremos muchas actividades para la familia, tendremos una participación muy nutrida de autos antiguos para que puedan desfilar los pilotos y ponerlos en exhibición".

Sobre lo que espera sea la contienda, en la que se presenta como una de las favoritas por ser la representante de casa, la joven piloto, Alexandra Mohnhaupt, se dijo lista para pelear por el campeonato, ya que Amozoc es una de las pistas que a ella se le ha negado, pero confía que ahora la historia sea completamente distinta.

"Estoy muy contenta de que podamos arrancar otra vez la temporada en casa, es para mí algo muy grande, la temporada pasada tuvimos algunos problemas aquí en Puebla, esperemos ahora empezar con el pie derecho, estamos muy contentos de regresar, me he preparado muy duro, mentalmente también, porque sabemos que podemos ganar el campeonato, estamos peleando por eso, muy contenta con todo el apoyo que la gente también me ha dado".

El programa de actividades dará inicio este viernes con la convivencia y firma de autógrafos de pilotos en el centro comercial Plaza Dorada, para el sábado arrancar con las inspecciones y revisiones de rutina, que marcarán el comienzo de las prácticas y pruebas de calificación, a fin de dar paso a la primera carrera, que será secundada en domingo con el resto de las contiendas que se tienen programadas.

