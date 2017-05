Sébastien Bourdais sufre brutal accidente en la IndyCar

El piloto francés Sébastien Bourdais sufrió un brutal accidente en la clasificación de las 500 millas de Indianápolis, pero la organización de la legendaria carrera descartó que su vida corra peligro.

De acuerdo a un comunicado de los organizadores, Bourdais tiene una fractura en la pelvis y otra en la cadera derecha. El piloto de 38 años fue trasladado a un hospital y operado el mismo sábado por la noche.

El francés iba a más de 300 kilómetros por hora cuando chocó contra un muro en el circuito Indianapolis Motor Speedway. Su bólido dio una vuelta de campana y después giró varias veces sobre sí mismo mientras salía fuego de la parte derecha.

Bourdais, que participó en 27 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 2008 y 2009 con la escudería Toro Rosso, ganó la primera carrera de las series Indycar esta temporada y era uno de los grandes favoritos para las 500 millas de Indianápolis.

El español Fernando Alonso, que competirá por primera vez en la histórica carrera, le deseó una pronta recuperación. "Mis pensamientos están con mi amigo Sébastien Bourdais. Te deseo una rápida recuperación", dijo el piloto español en su cuenta de Twitter.

My thoughts are with my friend Sebastien Bourdais. I wish you a very speedy recovery 🙏👍💪