Piloto amputado sube al podio en la F3 británica

El piloto Billy Monger subió al podio dentro de la F3 británica a un año de haber sufrido un aparatoso accidente que le costó la amputación de sus dos piernas.

El joven de 18 años terminó en la tercera posición de la carrera inaugural de dicho circuito en un hecho que describió como "un poco irreal", demostrando que su fuerza de voluntad, aunada a su intachable disciplina, pueden cumplir cualquier meta que se proponga.

"Es una sensación increíble estar de vuelta. Si me dijeras que iba a estar en el podio en mi primera carrera de regreso, hubiera dicho que estabas mintiendo", dijo el piloto británico.

P3 Baby! Huge thanks to @CarlinRacing and a special mention for @Chilychilton for helping me make this possible! 🏁 #BillyWhizzpic.twitter.com/HAciAQ8WaL