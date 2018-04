Piero Rodarte, de regreso a las pistas

Ciudad de México

Después de una trayectoria exitosa en seriales europeos y de un año de ausencia de las pistas, el piloto capitalino Piero Rodarte está de regreso a bordo de un auto, de la escudería Tame, en el campeonato más importante a nivel nacional, Nascar, donde ya compitió en la inauguración en Monterrey y ahora se dirige a San Luis Potosí, para la segunda carrera de la temporada este fin de semana.

El conductor no esperaba competir en el serial, pero la posibilidad de luchar por los triunfos lo convenció de volver a las pistas, a los 34 años.

"Estoy contento, esta oportunidad no la veía venir, estaba más enfocado en la parte del coaching de pilotos e ingeniería, pero fue una posibilidad de oro, porque me siento cómodo con el equipo y ellos necesitaban alguien que les brindara un poco más de información y tuviera más conocimiento técnico, por ambos lados nos hemos visto beneficiados de reunirnos, aunque hay un proceso de adaptación y estamos trabajando en ello", señaló.

Rodarte, quien brilló en la Fórmula 3 española hace unos años, aceptó que de no haber llegado la posibilidad de ser parte de un equipo exitoso, no estaría en Nascar México.

"Si no hubiera sido con la escudería Tame, hubiera sido difícil que volviera a las pistas, es de los pocos equipos que nos da las opciones que busco, no lo veía venir, pero todo quedó servido en charola de plata y fue un sí definitivo desde el inicio".

Piero debutó en esta campaña del serial nacional, en Monterrey, con un puesto 14, después de ser víctima del polvo que levantó un accidente adelante, que lo obligó a pasar por los pits, después de salir de la pista.

"Me sentí muy cómodo en el auto, a pesar que no hicimos entrenamientos previos a la carrera, por desgracia ese año que estuve fuera de la pista tanto en el manejo, como en la puesta a punto me hizo perder un poco el ritmo. Para la carrera teníamos un buen set up y por desgracia las situaciones de accidentes al frente ocasionaron que tuviéramos contactos y no se vio reflejado en el resultado, pero tengo la tranquilidad que habíamos logrado encontrar la puesta a punto", contó.

Sin embargo, el piloto de Tame aseguró que esos 30 puntos que rescató en Monterrey, donde se impuso Homero Richards, pueden ser clave al final de la campaña para aspirar incluso a pelear por el campeonato.

"Después de la primera fecha y ver cómo está el serial, será una temporada en la que la consistencia va a pagar muy bien, tenemos que tener calma, pensamos en un campeonato que queremos pelear, la adaptación nos va a dar mejores resultados, somos una escudería que no está acostumbrada a estar atrás, pero va a haber necesidad de sacrificar en algunas ocasiones el podio por estar en la zona de puntos, para evitar riesgos innecesarios, habrá momentos en los que tengamos que soltar y otros en los que tendremos que apretar", adelantó.