Marco Bulacia Wilkinson, la sensación boliviana

León, Guanajuato

Con apenas 17 años de edad, el boliviano Marco Bulacia Wilkinson cumple con el fin de semana de su debut en el WRC2, la segunda categoría del Campeonato Mundial de Rallies, en la tercera fecha del campeonato, en Guanajuato.

El integrante del equipo Ford Fiesta tiene el respaldo estatal para poder competir a este nivel e incluso visitó al presidente del país, Evo Morales, antes de comenzar su travesía en el serial avalado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El hijo de un piloto que estuvo hace unos meses en el Dakar, ha comenzado con buen pie en León, a pesar de los obstáculos del recorrido.

"Es un poco difícil, nos estamos acostumbrado a las líneas que hacen los (coches) del WRC, son diferentes a los que hacía y es lo que me está costando, después con el auto venimos con problemas de temperatura de agua y de aceite y a causa de eso debemos bajar el ritmo y hasta apagarlo para guardar el motor", contó tras el primer corte en la segunda jornada de actividades en el Rally México.

Acompañado del argentino Fernando Musano como copiloto, Bulacia descartó que le pese el competir en un evento como el WRC2.

"Es fácil manejar cuando uno va dentro la línea, no es nada complicado, pero una vez que uno se sale ya comienzan las dificultades", explicó.

Uno de los principales problemas de este Rally México para el resto de los pilotos es la altura de ciertas regiones de Guanajuato, que afectan a los autos, pero también a los conductores a nivel físico, un aspecto que no le molesta al de 17 años, ya que Bolivia es uno de los países que se comparan con México en ese aspecto.

"No me afecta mucho, en la parte que yo vivo en Bolivia no hay mucha altura, pero vamos seguido a donde sí la hay y desde chico me he acostumbrado".

Lo que quedó pendiente en Guanajuato fue el duelo entre los dos más jóvenes de WRC2, porque el boliviano no pudo medirse al finlandés Kalle Rovanpera, hijo de la leyenda Harri, quien es apenas cuatro días menor.

"La pelea es algo lindo porque es muy buen piloto, lástima que se quedó en el primer tramo porque podía hacer una buena carrera".

DATO

Marco Bulacia Wilkinson tiene un acuerdo con Ford Fiesta para correr al menos cinco etapas del WRC2, comenzando en México.