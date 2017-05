Raikkonen, pole en Mónaco; 'Checo' saldrá séptimo

El piloto finlandés de Ferrari Kimi Raikkonen saldrá desde la pole position en el Gran Premio de Mónaco tras obtener el mejor tiempo en la tercera tanda de calificación (Q3) en el trazado urbano de Montecarlo.

El mexicano Sergio Pérez (Force India) saldrá desde la tercera línea, al haber obtenido el séptimo mejor tiempo en la Q3.



He's still got it...



What a lap from Kimi Raikkonen to take his first #F1 pole for nine years#MonacoGPpic.twitter.com/FSHbWSNPVZ