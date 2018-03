Loeb toma el liderato en el Rally de Guanajuato

Guanajuato

La confirmación del regreso a lo grande del piloto francés Sébastien Loeb (Citroën) al Campeonato Mundial de Rallies ocurrió al comienzo de la tercera jornada en Guanajuato, cuando tomó el liderato, que ya había amenazado el viernes.

El galo, que no competía en un Rally desde Montecarlo 2015, estaba a 7.2 segundos del español Dani Sordo (Hyundai) al comenzar el sábado, pero apenas en la primera etapa del día, revirtió la situación, al marcar un tiempo de 20:35 minutos en Guanajuatito, para quedarse con su tercer recorrido en lo que va de la competencia.

Ese primer lugar le sirvió para superar por 5.1 segundos a Sordo y tomar el liderato de un Rally en el que ahora tiene varias opciones de ganar.

"Lo más importante son mis sensaciones con el auto, que han mejorado cada vez; no sabía qué esperar cuándo llegué, perdí ritmo, no había hecho muchos rallies en los últimos años, no pensaba que sería así, me he divertido mucho", señaló el francés.

La segunda etapa del día, en Otates, fue para el británico Kris Meeke (Citroën), quien superó por 2.4 segundos al francés Sébastien Ogier (M-Sport Ford), que ha sido uno de los protagonistas de la jornada, al recortar tiempo y ubicarse cuarto en la general.

"Lo más importante es concentrarse en Kris porque es el único que importa al frente en el sentido del campeonato, los otros dos (Loeb y Sordo) no hacen la temporada completa, pero hasta ahora hemos presionado lo más que podemos y aunque 15 segundos (de Loeb) no parezcan tanto, lo son", señaló el campeón defensor.

La tercera etapa de la mañana en Guanajuato se la llevó Ogier, al superar por medio segundo a Sordo, quien aprovechó para colocarse a solo 2.9 de Loeb.

"El último tramo salí a todo, las primeras curvas vi que el coche iba bien, tenía buen agarre, al final perdí un poco de vuelo porque iba demasiado caliente, así que levanté un poco el pie del acelerador, pero me la pasé muy bien, es un tramo bonito", afirmó el ibérico.

Detrás de Loeb y Sordo se ubica Meeke, seguido de Ogier, el danés Andreas Mikkelsen (Hyundai) y el belga Thierry Neuville (Hyundai), quien pudo mejorar después de tener una mala segunda jornada; el finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota), que no compitió en el cierre en el Autódromo, retomó la carrera.