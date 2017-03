Esteban Gutiérrez correrá en Reforma

Ciudad de México

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez hará su debut en Fórmula E en el ePrix en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 1 de abril, pero el domingo 26 de marzo dará una probada de la categoría en la Ciudad de México.



El regiomontano ofrecerá un Road Show en Paseo de la Reforma, de la Diana Cazadora a la Estela de Luz, en punto de las 11:00 horas, en un evento que será gratuito. Éste no sólo será el primer acercamiento de mucha gente con la categoría, sino el del conductor con el auto eléctrico, tras su paso por Fórmula Uno.

"Una de las principales diferencias entre un auto de F1 y uno de Fórmula E es el manejo de la energía, todavía no he probado el coche, así que será el domingo en el Road Show. (Jean-Eric Vergne, su coequipero) me dice que es un coche que demanda más del piloto y eso se me hace muy atractivo", señaló.



El piloto fue anunciado por el equipo Techeetah para correr el resto de la temporada en Fórmula E, serial que ya tuvo las primeras tres fechas de su tercera campaña.



"Me he preparado lo mejor posible, dentro de lo que cabe, porque los pilotos ya conocen el circuito (del Autódromo Hermanos Rodríguez) y los autos, daré mi mejor esfuerzo y es una buena noticia que el coche sea uno de los mejores del serial, pero será un reto adaptarme", reconoció.



Uno de los aspectos positivos para Esteban es que su nueva escudería, que debuta esta campaña en la Fórmula E, ha obtenido resultados importantes, ya que Vergne fue segundo en el ePrix anterior, en Buenos Aires, Argentina.



"Estoy muy contento con esta oportunidad, regresar a México con una categoría que está creciendo es de mucho valor, y no sólo para algunas carreras, sino para el resto de la temporada, Techeetah era la mejor opción para pelear por las primeras posiciones lo antes posible", dijo Esteban, que tomará el volante por primera vez en Reforma, el domingo.