“No somos putas, estamos trabajando”, edecán tras su exclusión en carreras de coches

Ciudad de México

La exclusión de las edecanes en algunos eventos deportivos ha dividido opiniones entre quienes celebran dicha decisión por resguardar la imagen de la mujer y quienes la critican por considerarla injusta hacia quienes viven de dicho trabajo.

En Argentina, la edecán de carreras de coches, Mariana Geoffroy, explotó en redes sociales luego de que su participación y la de sus compañeras terminara en lo que considera una decisión "feminista".

"Hace aproximadamente ocho años que trabajo de promotora y hoy nos quieren cortar las alas, no podemos seguir creciendo profesionalmente en esto por culpa de una hipócrita que lo prohíbe", expresó Mariana en su cuenta de Facebook.

La joven justificó su trabajo como una fuente de ingresos importante y un gran soporte para quienes se dedican a esto y son madres, descartando que por mostrar su cuerpo con poca ropa se conviertan en "putas".

"Es un trabajo digno, no hay nada oscuro detrás. No somos putas, estamos trabajando, estamos ganando plata para poder mantenernos, para mantener a los hijos (en algunos casos). Es una vestimenta como el que te dan en cualquier empresa. ¿Por qué no nos dejan elegir en qué trabajar?, ¿por qué no nos dejan hacer con nuestro cuerpo lo que se nos cante?", continúa su mensaje que hasta el momento ha sido compartido más de mil 800 veces.

De igual forma, la edecán argentina pidió un alto al feminismo y pidió que esta corriente se enfoque en otros temas que ella considera de mayor relevancia.

"Basta de tanto feminismo, encárguense de que no haya prostitución, de que no haya trata (de personas), ¿pero de que no haya promotoras en una carrera de autos? Eso es una payasada".

En México se anunció reciéntemente que las 'Grid Girls' ya no estarán más en la parrilla de salida del Gran Premio celebrado en la capital, en una medida que la Fórmula 1 aplicó para todas las carreras del mundial de la máxima categoría del automovilismo.