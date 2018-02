Mujeres me amenazan por reclamar mi trabajo en carreras: edecán

Ciudad de México

A inicios de febrero, la Fórmula 1 lanzó un comunicado con el que claramente buscan terminar con la cosificación de la mujer en sus eventos: "aunque la práctica de dar empleo a chicas en la parrilla ha sido un elemento básico en la Fórmula 1 durante décadas, creemos que esta costumbre no es acorde a nuestros valores y además va contra las normas sociales de hoy en día".

La decisión ha sido tan aplaudida por grupos feministas y sus simpatizantes, como reprobada por las mujeres que, en pleno uso del libre albedrío, decidían trabajar como edecán, modelo o promotora en las carreras de coches, y que ahora han comenzado una 'guerra' en contra de las activistas que apoyan su exclusión de estos eventos.

Mariana Geoffroy, una joven argentina de 25 años, fue una de las tantas mujeres que, a raíz de la medida adoptada por la Fórmula 1 y algunas competencias de ciclismo, perdió de la noche a la mañana su trabajo como edecán en carreras de coches.

"El pasado fin de semana, fueron las carreras del TC 2000, en las cuales trabajo hace 4 años consecutivos, este año, particularmente, no me llamaron, porque la empresa que siempre me contrata se bajó. El motivo es por esta nueva ley que quieren sacar, para que no haya más promotoras por el supuesto pensamiento de las feministas, para ellas somos un objeto del hombre", dijo Mariana a La Afición.

Geoffroy se volvió tendencia en Facebook a partir de una publicación donde expresó su molestia de "no poder ser libre de trabajar en lo que ella decida", esto le valió reconocimiento por quienes comparten su punto de vista, pero también una lluvia de críticas que sobrepasaron el contexto de su petición.

"Si vistes como puta eres una puta", "Ojalá encuentren un trabajo más digno y en donde no tengan que exhibirse para tener dinero, aunque claro, a muchas mujeres les gusta exhibirse y así se sienten bien", fueron algunas de las respuestas que su publicación generó.

Al respecto, Mariana antepone su empleo habitual en donde brinda atención al cliente en un establecimiento, no vivía sólo de la promoción de marcas y sentencia que juzgan este trabajo sin conocerlo.

"Yo tengo mi trabajo diario, que no es de promotora, pero siempre realizó promociones para diferentes marcas, las cual, si este proyecto de excluirnos se aprueba, ya no voy a poder hacerlo más. Dicen que solo mostramos el cuerpo y no tenemos nada en la cabeza y no es así, una promotora se capacita, tiene que estudiar dependiendo la marca que vendas, no es que solamente vamos, nos ponemos una ropa y estamos paraditas. Ellas hablan porque no conocen lo que es trabajar en esto", apuntó.

La originaria de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, lamenta tener que dejar un trabajo que "me enseñó mucho y me ayudó a crecer como persona y en lo profesional", que además su réplica le ha costado varias amenazas a través de redes sociales y en las calles.

"Yo recibí un montón de agresiones de mujeres por esto y de hombres también. Recibí agresiones verbales en Facebook y en la calle, no me sorprendería que me quieran pegar o algo así. También recibí ofertas de gente muy desubicada (acoso), hay que gente que lo hace y respeto su decisión, pero no es mi caso", compartió.

Mariana pide que también se juzgue "de la misma forma las modelos, conductoras de televisión, gimnastas, periodistas, bailarinas", quienes también suelen utilizar atuendos que a su entender, "también son exhibicionistas".

Por último, la joven advierte que no se detendrá hasta poder volver a trabajar en lo que tanto le gusta, pues como ella hay muchas jóvenes "que eligieron libremente este trabajo".

"Voy a seguir en esta lucha, no solo por mí, sino por mis compañeras, que son muy jóvenes que recién están empezando en esto y es como que nos cortan las alas, porque nos dan muchas oportunidades para seguir creciendo profesionalmente y nos están quitando esta oportunidad", finalizó.