Leyenda de los Dragsters rompe en llanto tras campeonato de su hija

La NHRA, mejor conocida como los Dragsters en el mundo del automovilismo, es un circuito que bien pueden dominar los hombres y las mujeres en competencia mixta. Durante muchos años, John Force erigió su propia leyenda al ganar 16 títulos en Funny Card y este fin de semana le tocó ver a su hija seguir sus pasos.

Brittany Force conquistó su primer título Top Fuel ante los ojos de su padre, quien no contuvo su alegría y protagonizó un momento emotivo al caer de rodillas mientras lloraba de felicidad por el éxito de su hija.

Las escenas fueron captadas por las cámaras de televisión y se han vuelto tendencia en redes sociales.



What a beautiful moment. John Force breaks down in tears as his daughter Brittany wins her first Top Fuel championship.