Alfonso Celis, con opciones

Ciudad de México

El mexicano Alfonso Celis vivió en 2017 su temporada de consolidación en la World Series Fórmula V8 3.5, uno de los semilleros por excelencia de la Fórmula Uno. En su tercera campaña completa en el serial, Fonso terminó en el podio de la categoría, solo por detrás del campeón, el brasileño Pietro Fittipaldi, y del ruso Matevos Isaakyan. Durante el año quedó siete veces entre los tres primeros sitios, con fines de semana para recordar como el de Spa-Francorchamps, en Bélgica, cuando consiguió su primer triunfo en la categoría, o el del Autódromo Hermanos Rodríguez, en casa, cuando fue segundo en la carrera del domingo.

Terminar en el podio de la World Series le valió hacer una prueba en el Campeonato Mundial de Resistencia, en la que condujo un auto Ferrari.

Pero ante la desaparición de la Fórmula V8 3.5, el futuro del conductor nacional está en el aire, aunque mantiene como prioridad un asiento como piloto de pruebas en la máxima categoría, posición que ha ocupado los últimos dos años en la escudería Force India.

-¿Qué conclusiones te llevas de esta temporada en la World Series Fórmula V8 3.5?

Dije al inicio del año que tenía que quedar en el Top 3 a como diera lugar esta temporada para seguir corriendo y lo logré. Tuvimos altibajos, pero fue de ensueño en cuanto a la experiencia y a lo dominante que fui en algunas oportunidades; hubo ocasiones en las que el coche no estuvo ahí, otras que tuvimos problemas, pero cada vez que tuve la herramienta y el tú por tú contra Pietro y los demás pilotos no solo fui sólido, sino superior, con mayor ritmo y determinación, así que con esto me voy tranquilo y satisfecho con lo que logré.

-¿Con algo de suerte crees que podías luchar por el título?

Sin duda era posible. Me gusta ser autocrítico y ver cómo puedo mejorar, pero fue un año que como la categoría estaba en proceso de transición, (el equipo) Fortec, que tiene gran historia, estaba pensando en cambiarse a la Fórmula 2, entonces desde media temporada sus recursos se fueron a eso, dejaron de pensar en el presente, y si dejas de invertir te vas para atrás; Austin (octavo y quinto) fue para olvidar, y en Bahréin (sexto y octavo) también fue complicado, al final casi perdemos ese tercer lugar, pero si hubiéramos llegado en situaciones favorables, podía ganar.

-¿Crees que fue tu temporada de consolidación?

Ahí están los números. En carreras donde pude hacer la diferencia, la hice. En México, con la nariz rota estuve peleando, en Spa, la única vez que el balance estaba perfecto, hice la pole y gané la carrera, así que lo demostré hasta el cansancio, nunca me di por vencido y gracias a eso conseguí el tercer lugar; estoy satisfecho en todos los aspectos, aunque hay cosas por mejorar, me quedo con grandes momentos en pista.

-¿Cómo te sentiste en la prueba para novatos del WEC?

Fue algo complicado al principio, sobre todo porque nunca había probado un GT de estas magnitudes y era algo diferente, después de correr en (autos) fórmula; me costó bastante las primeras vueltas, colocamos las llantas nuevas muy temprano, pero con las usadas nos pusieron a hacer simulaciones de carrera y era dos o tres décimas más rápido que los pilotos oficiales, se quedaron impresionados.

-¿Cuál será tu futuro para el próximo año?

La Fórmula Uno es la primera opción, todo depende de patrocinios, porque los lugares son muy peleados. Ahora estoy de vacaciones, pero ya empezaré el proyecto del año que viene, más no se puede hacer, espero saberlo pronto.

-¿Cuál es tu prioridad?

Todo está muy abierto, le diría que sí a todo, pero tengo la edad para seguir en los fórmulas. Mi prioridad es Fórmula Uno y hay que remar hacia ese lado.

-¿Qué te han dicho en Force India sobre mantenerte como piloto de pruebas?

Después del Gran Premio de México hice unas pruebas de neumáticos el martes en el Autódromo (Hermanos Rodríguez) y quedaron muy contentos, querían que firmara el contrato para el próximo año, pero no quise porque estoy evaluando otras opciones, aunque ha habido acercamientos.