Alfonso Celis quiere salir líder

Ciudad de México

El mexicano Alfonso Celis vive su tercera temporada completa en la World Series Fórmula V8 3.5, uno de los semilleros por excelencia de la máxima categoría, y ha sido la de su confirmación.

El piloto nacional ganó la primera prueba en Spa-Francorchamps, Bélgica, y ha subido otras cinco veces al podio a lo largo de las seis fechas del campeonato (cada una con dos carreras), para sumar 150 puntos y ubicarse a 13 del líder, el ruso Matevos Isaakyan, cuando quedan tres jornadas en el calendario.

La recta final arranca en México este fin de semana, como parte del programa del WEC en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que Fonso espera salir fortalecido de las dos carreras en casa y seguir en la pelea por un campeonato que lo acerque a un asiento en Fórmula Uno, donde ya es piloto de pruebas de Force India.

-¿Te gustaría salir de México como líder?

Sin duda, es el objetivo, aunque hay que ir poco a poco. En la primera práctica libre, ajustar el coche, saber qué rumbo debemos tomar para la segunda y de ahí tener la mejor base para la calificación que ha sido nuestro punto débil este año, porque sabemos que en carrera está bien y con base en eso darlo todo, con una buena salida para intentar escaparme; quiero ganar ante mi gente, pero si no se da, hice todo para conseguirlo. Lo que quiero es salir del Hermanos Rodríguez en la pelea por el título y haber hecho las cosas bien.

-¿Lo más difícil este fin de semana será controlar las emociones?

Claro, siendo una persona tan emotiva, en cuanto vea a todos mis amigos en las gradas del Foro Sol, voy a querer dar ese extra que en este deporte tienes que controlar, porque te puedes pasar, es algo que tengo que trabajar a nivel mental.

-¿Crees que el auto de Fortec Motorsports se adaptará al Autódromo?

Creo que se nos dará bien como equipo, por la configuración del auto, pero hasta no terminar la primera práctica no tendré una opinión concreta, lo otro es que viene la lluvia y cuando estás peleando por el campeonato, no la quieres, a menos que te vaya mal en la calificación.

-¿Cuáles han sido los factores para esta buena temporada?

Una de las claves fue cambiar de equipo porque estaba un poco estancado, lo más maduro fue irme a Fortec, que era nuevo, pero fue el primero que me recibió en Europa a nivel profesional, así que tampoco llegaba a algo desconocido, sabía que era competitivo. Llegar ahí con la experiencia que ya tenía y con la preparación física correcta provocó que todo se alineara.

-¿Cuánto te ha servido para madurar como piloto?

Este chip ya lo traía desde mediados de la temporada pasada, pero quizá estaba algo decepcionado porque el equipo (AVF) apostó por el otro piloto (Tom Dillmann), porque quería ganar (fue campeón); lo más sano era este cambio, aunque ya tenía la mentalidad, desde que hice las pruebas de invierno con Fortec me dieron ese valor y las cosas fueron más fáciles.

-¿El anhelo sigue siendo llegar a Fórmula Uno?

Sin duda está ahí, pero ahora mi mayor sueño es hacerlo lo mejor posible aquí, calificar primero en las dos sesiones, luego ganar las dos carreras y si no, estar en la pelea, después coronarme en la World Series, que creo que va a pasar, porque estoy lo más preparado que puedo estar.

-¿Qué te han dicho en Force India sobre este rendimiento?

Están muy contentos por mis resultados y por las actuaciones en las prácticas libres, que han sido buenas, en Austria tuvimos problemas con el coche, pero en Hungría demostré que podía estar en los tiempos, vieron el desarrollo que había tenido, pero me ha ayudado mucho que el coche de F1 de este año se siente como llevar uno de World Series por la carga aerodinámica; en el fondo las bases son muy similares.