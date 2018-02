Alfonso Celis será piloto de Indy Lights

Ciudad de México

La carrera del piloto mexicano Alfonso Celis continuará en Estados Unidos. El conductor de 21 años terminó en el tercer lugar de la World Series V8 Fórmula 3.5 en 2017, pero con el final del serial que servía como uno de los pasos previos a F1, el tricolor probará suerte en Indy Lights, categoría previa a IndyCar.

“Estoy emocionado de comenzar algo que era una espinita que tenía desde 2001, cuando seguía a Michel Jourdain Jr. que es el correr en Estados Unidos, tomé una decisión con cabeza fría porque tuve ofertas para estar en IndyCar, pero elegí este camino porque me gusta hacer las cosas bien, estoy para aprender, quiero sacar el máximo de experiencia tanto en óvalos como en circuitos callejeros y con base en eso construir una carrera para llevar el serial a nuestro país”, señaló a La Afición.

Fonso competirá en el serial estadunidense que tendrá 17 carreras esta temporada y que comienza el 10 de marzo en las calles de San Petersburgo, Florida, con la escudería Juncos Racing, que ya anunció como sus otros pilotos al argentino Nicolás Dapero y al brasileño Victor Franzoni.

“El dueño y parte de su gente es argentina, es un equipo latino que fue campeón de la categoría en 2015, con ellos tengo relación desde hace algunos años, cuando hice varios tests, ahí empecé, pero han crecido muchísimo y la oportunidad se dio. Quería dar el salto a Estados Unidos desde hace tiempo, a pesar de tener una posición estable (como piloto de pruebas) en Force India, decidí empezar una carrera aquí, aunque no descarto Fórmula Uno, pero IndyCar debe volver al país y un mexicano ganar carreras del serial, como con Adrián Fernández”, recordó.

Por Indy Lights pasaron varios conductores tricolores como Adrián Fernández, Luis Díaz, Mario Domínguez y Jorge Goeters, antes de dar el salto a IndyCar, ahora será el turno de Celis, quien debuta esta tarde al volante de un monoplaza en suelo norteamericano.

“Es mi primera prueba en el carro y en óvalo, es un inicio fuerte y más en Homestead, que la velocidad es de más de 300 kilómetros por hora, estoy acostumbrado, pero entrar a una peraltada a fondo, cambia la situación; será una etapa de aprendizaje, pero estoy emocionado y con la experiencia que tengo, tomar esto con madurez”.

El mexicano tomó la oportunidad de comenzar una carrera en el automovilismo estadunidense para no seguir a la espera de una opción en Fórmula Uno, donde estuvo dos temporadas como piloto de pruebas en la escudería Force India.

“Es algo importante, lo he pensado muchos años y no me gusta estar en la banca, soy un competidor nato, prefiero estar en la lucha y por ende no estoy hecho para ser reserva en F1, si algún día hay un espacio como piloto oficial y es una buena oportunidad la tomaría, pero aquí puedo hacer una carrera importante”.

Alfonso, que estuvo cuatro años en World Series y terminó la última temporada con 204 puntos, a 55 del campeón, el brasileño Pietro Fittipaldi, quedó satisfecho con lo que ofreció en el automovilismo del Viejo Continente, pero cree que era el momento de iniciar esta nueva aventura.

“Mi trabajo en Europa lo hice bien, no gané la World Series, pero quedé tercero a los 21 años, estoy satisfecho, con Force India en el último test que hice con los neumáticos del 2018, en simulaciones de carrera y calificación estuve al nivel de los pilotos oficiales, fue perfecto, ahora estoy listo para devolverle a México un piloto competitivo en IndyCar”, puntualizó.