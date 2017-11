Alex González se ilusiona con buen cierre en Nascar

Ciudad de México

La temporada 2017 de la Nascar México llegará al final este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Abraham Calderón como líder, a 23 puntos del segundo lugar, Rubén Rovelo.

Uno de los participantes será Alex González, quien se ubica en la posición 23 del campeonato, con 214 unidades, en el que ha sido su año de debut en la categoría que regresó al país.

"Será muy bueno correr aquí en casa, frente a la familia, patrocinadores y amigos, acaba de pasar la Fórmula Uno, la afición debe tener toda la adrenalina todavía, vamos a tener un Autódromo lleno como el año pasado y feliz de correr otra vez aquí", señaló.

Sobre sus expectativas para la carrera, el Dragón desea conseguir un buen resultado para darle un mejor sabor al 2017.

"Nunca sabemos cómo va a terminar la situación, pero pienso dar lo mejor, estamos en el cierre de temporada y sería increíble ganar en casa para remediar los errores que he tenido a lo largo del año".

González, quien solo completó 45 vueltas de las 83 en la última carrera en Puebla, reconoció que no es el debut con el que soñaba, pero valoró la experiencia.

"No ha sido el mejor año, pero fue de aprendizaje, es mi primera temporada en la Nascar, también para el equipo, compito contra pilotos que tienen una gran trayectoria y son experimentados, lo que me ha ayudado, porque he visto un cambio de la primera fecha hasta la 12, aunque todavía queda un camino largo".

Respecto al futuro, el subcampeón de la categoría V8 Challenge en Súper Copa Telcel en 2016, afirmó que desea seguir los pasos de su compatriota Daniel Suárez, quien militó en la Nascar México y después dio el salto a la categoría principal en Estados Unidos.

"Nuestra meta el próximo año sería luchar por los triunfos y después dar el salto a Estados Unidos y ver hasta dónde podemos llegar, esperemos que así sea; espero que en un futuro pueda correr con Dani".