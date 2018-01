Alberto Longo apuesta por la Fórmula E

Ciudad de México

La Fórmula E afronta el cuarto año de la categoría con los mismos valores del primer día: la apuesta por el medio ambiente, por los autos eléctricos y el objetivo de tener una categoría competitiva, en la que cualquier piloto pueda ganar.

Ha ocurrido en México. En 2016, el brasileño Lucas di Grassi celebró en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero perdió el triunfo horas después porque su auto pesó menos de lo que marcan las reglas, aunque al año siguiente obtuvo revancha con la victoria.

La categoría volverá a la capital mexicana el 3 de marzo, pero sin un conductor local en la parrilla, situación que no le preocupa a Alberto Longo, director general del serial.

¿Cómo se siente la Fórmula E de regresar a México?

Esta es como nuestra segunda casa, yo viví aquí dos años, así que a nivel personal estoy encantado de volver a México, nos sentimos muy bien cuidados y tratados y estaremos aquí tantos años como quieran.

¿Qué esperan de la carrera, después de lo ocurrido el año pasado, con una de las mejores de la temporada?

En lo deportivo, esperamos algo parecido, porque el autódromo brinda unas posibilidades que muchos circuitos urbanos no ofrecen, esperamos una carrera competitiva y que haya tres, cuatro, cinco o hasta seis pilotos que puedan llegar a la última vuelta con opciones de ganar, que es la idea de este campeonato; en la parte del evento, el objetivo es tener un lleno en el Hermanos Rodríguez y espero que el público nos ayude.

¿Es un objetivo tener pilotos mexicanos en el serial?

Siempre lo es, tener un héroe local en cada carrera, pero aquí en México se nos hace un poco complicado, la calidad de pilotos que exige la Fórmula E es espectacular, es la parrilla más impresionante en el mundo del automovilismo, hay otras categorías con grandes estrellas, pero el promedio no es como el de nosotros y eso hace muy difícil que cualquiera que no sea muy competitivo acceda a un asiento. El primer año tuvimos a Chava (Durán), que nos ayudó muchísimo con la promoción del evento, con Esteban (Gutiérrez) pasó lo mismo, pero decidió a mitad de temporada irse a IndyCar, algo que no nos gustó, pero lo entendemos, y este año nos plantamos sin un piloto local, con la intención de llenar el circuito, porque el fan mexicano es maduro para que no le haga falta tener uno y vaya para ver un gran espectáculo del deporte motor.

El resto de las carreras son en las calles de las ciudades, ¿qué posibilidades hay que eso ocurra en México?

Para nosotros correr en el centro de la ciudad es un axioma, está en nuestro ADN, pero hacerlo alberga ciertas dificultades que en un circuito no tenemos, montar un autódromo es un tema muy complejo, que exige permisos y hay muchas partes implicadas; este año es electoral, no creo que la fecha ideal para ese cambio sea el año que viene. Es nuestra intención, pero si hay una excepción en el mundo que no nos importa tener, es México.

¿Cómo se sienten en este cuarto año de la categoría?

Cómodos, porque cualquiera que nos dijera hace cuatro años que íbamos a estar en esta situación, con ciudades formadas para albergar una prueba de Fórmula E, con una parrilla de marcas que no ha tenido ningún campeonato en la historia y con esos pilotos y patrocinadores, no lo hubiéramos creído.

¿Cuál es el atractivo de la Fórmula E?

El gran éxito radica en que la movilidad se ha transformado a eléctrica y es un hecho, no es algo que hablemos del futuro, es el presente, al final todo el ecosistema de la industria automotriz ha girado a lo eléctrico y nosotros ya estamos ahí.

¿Cómo se sienten de atraer a grandes pilotos?

La competitividad hace que quieran correr con nosotros, las grandes marcas cada vez se traen más a sus mejores pilotos en lugar de dejarlos en otras categorías y otro dato es que les sugerimos a los equipos que les paguen a sus pilotos, no al revés, así que todos cobran un sueldo.

¿Qué tan difícil es que les paguen a los pilotos y no al revés?

Es facilitar a los equipos que gasten su dinero donde se lo tienen que gastar y evitar gastos superfluos, el presupuesto de un equipo de Fórmula E es muchísimo más bajo que en cualquier otro campeonato y eso permite la competitividad.

¿Qué tan atractivo es para las marcas?

Hoy no hay otro campeonato que tenga el número de marcas que tenemos y se consiguió en tres años, están Renault, DS, Mahindra y los cuatro alemanes, Mercedes y Porsche están por venir y Audi y BMW ya están en el campeonato, la Fórmula E puede presumir de tener siete grandes compañías en la parrilla.