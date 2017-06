Le Mans, con sabor mexicano

Ciudad de México

La Triple Corona del automovilismo a nivel mundial se completará este fin de semana, con las 24 horas de Le Mans, la carrera de resistencia por excelencia, en la que participarán tres mexicanos: Roberto González, Guillermo Rojas y José Gutiérrez.

Aunque en pista los autos deben estar un día completo a partir del sábado, las actividades comienzan antes, con los entrenamientos y la calificación.

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, las 500 millas de Indianápolis, y la carrera francesa son designadas como las tres joyas del deporte motor, pero este año en ninguna competencia hubo más talento nacional que en el circuito galo.

"Estoy con las emociones al 100 por ciento, contento, orgulloso, desde que inicié en el automovilismo era una de las carreras que tenía en mi lista, se hace realidad y estoy emocionado, disfrutando cada momento, ya tuve la oportunidad de estar en cuatro ocasiones acompañando a mi hermano y soñaba con que llegara mi momento, ahora se presenta y lo estoy gozando al máximo", señaló González vía telefónica para La Afición.

Para Roberto será el debut en la competencia, como parte de la LMP2 del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), después de estar en las gradas, como apoyo de su hermano Ricardo en años anteriores.

No será el único mexicano que corra por primera vez en Le Mans, ya que José Gutiérrez también tendrá su oportunidad, en LMP2, como parte del equipo G-Drive Racing, junto a otro conductor nacional, Memo Rojas, que vuelve a la competencia, después de su participación en 2016.

"Estoy contento, (a José) no lo conocía, y ya tuvimos la oportunidad de convivir, de trabajar juntos, es un piloto joven, es su primera vez aquí, ya hizo algunas carreras de resistencia, y le estoy dando la experiencia para hacer un buen equipo y buscar el objetivo; hay una gran tradición de Le Mans en México, desde los hermanos Rodríguez, y con esta representación debemos levantar la bandera de nuestro país en alto", contó Rojas.

"Prefiero que haya muchos mexicanos a ser el único, es mejor para el automovilismo nacional, tenemos varios pilotos en las máximas categoría del mundo, con buenos papeles, y en eventos también hay Fórmula Uno, WEC, etc., entre más apoyo haya, vamos a ver más talento en las distintas categorías del mundo, y esto es un ejemplo", comentó González.

ARRANCAN PRÁCTICAS

Las actividades en la pista comienzan este miércoles, con la práctica libre, un poco más tarde se llevará a cabo la primera parte de la calificación, que continuará el jueves, para que el sábado inicie el maratón de 24 horas.

"Estoy ansioso de iniciar, es una carrera que dura tres semanas, empiezas desde los entrenamientos, luego los preparativos y las actividades alrededor, estoy contento de estar de nuevo aquí, es mi segunda participación (terminó en el décimo lugar global en 2016), y llegamos como líderes del campeonato de la European Le Mans Series, qué más podemos pedir", señaló Memo.

A pesar que será su debut en Le Mans, Roberto aspira a conseguir un buen resultado que meta a su equipo en la pelea en el WEC, ya que los puntos obtenidos en Francia, tienen un doble valor para el campeonato.

"Mis compañeros tienen experiencia, (Vitaly) Petrov estuvo en Fórmula Uno, es su segundo año en WEC, y ha estado en Le Mans, y Simon (Trummer) también ya la corrió dos veces, saben lo que se requiere; los tres haremos el mejor esfuerzo, queremos participar para ganar, no es necesario ser el auto más rápido, sino el más consistente, que no haya penalizaciones, y estamos cuidando los detalles, porque son 24 horas, si tenemos buen ritmo y no cometemos errores podemos pensar en un triunfo", explicó.

El único de los mexicanos con experiencia previa, Rojas, sabe las claves para aspirar a un buen resultado, después de un día completo de correr, y aseguró que se trata de ser paciente, y no necesariamente el más veloz.

"Hay muchos elementos, uno es la durabilidad, es una carrera muy larga, que pone a prueba no solo a los pilotos, sino a los autos, la resistencia es primordial, tenemos que hacer preparación física, y los coches también estar listos para soportar tantas horas de máximo esfuerzo, y esa combinación de elementos y obviamente la velocidad, son las que te pueden llevar al triunfo", concluyó.