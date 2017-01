Atlas a cazar al Tiburón para pensar en grande

Guadalajara

Llegó el tiempo para que Atlas tenga una oportunidad más de cortar la mala racha que padece fuera del Estadio Jalisco. Este jueves, los pupilos de José Guadalupe Cruz cerraron su preparación de cara a visitar a los Tiburones Rojos del Veracruz.



Con el ánimo a tope por la última victoria ante el campeón Tigres, el zaguero Daniel Arreola sentenció que si los Zorros quieren aspirar a algo importante dentro del Clausura 2017, es determinante comenzar a sumar en calidad de visitante.



"Será importante ganar, porque si queremos empezar a pensar en cosas grandes tenemos que ganar de visita, cosa que no hicimos el torneo pasado. Ahora se nos viene una oportunidad y qué mejor que empezar con el pie derecho la visita que tenemos ahora, para sumar y reafirmar lo que hicimos el juego pasado contra Tigres



"Simplemente no se ha dado, si fuera psicológico, no serviría mucho que fuéramos a correr, esto es parte del futbol, ese triunfo no se ha dado por ciertos aspectos, tal vez no hemos sabido manejar el marcador de visita, entonces yo creo que es una bonita oportunidad para cambiarle la cara a todo esto y sabemos que si queremos estar en la Liguilla tenemos que trabajarlo desde el inicio del torneo, sabemos que cuando se gana de visita las cosas se ponen importantes", compartió.



Contrastante con el buen paso que ostentan dentro del Jalisco, inmueble en donde no conocieron la derrota durante todo el torneo pasado y lo que va de este, los rojinegros no han conseguido victoria fuera de casa desde el ya lejano 30 de abril de 2016.