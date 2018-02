Luis Reyes avergonzado por el momento de Atlas y ser último

Guadalajara

Al semestre ha sido para el olvido en Atlas al grado de que el tema porcentual se ha apretado entre Veracruz, Querétaro y los Zorros a pesar de que había 11 puntos de distancia entre los tapatíos y el último lugar al iniciar el torneo.



Por ello, el defensa Luis Reyes reconoció que tener solamente una victoria en ocho jornadas del Clausura 2018 los ha obligado a desear que los del Puerto no sumen unidades y de esta forma no acorten la distancia en la tabla de cocientes.



“Nuestro trabajo es ganar, haciéndolo nosotros nos olvidamos de los demás rivales. Se viene a la cabeza cuando no sacamos los resultados el ver los partidos de Veracruz y esperar que no gane. Es algo jodido, pero no hay otra forma que saliendo victorioso semana a semana”, dijo.



El futbolista admite que le da vergüenza el mal paso del equipo que los tiene en el último lugar de la tabla general después de ocho partidos.



“Me duele y me da mucha vergüenza esta situación, ser último lugar de la liga, estoy trabajando junto mis compañeros para revertir esto. Quiero cambiar esto para poder salir a la calle con la frente en alto”, finalizó.





