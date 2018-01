Atlas continúa con su mala racha y pierde ante Toluca

Guadalajara

Cuatro oficiales, cuatro derrotas. Cambió el técnico, pero no los resultados. Atlas cayó 3-1 frente al Toluca en el debut de Gerardo Espinoza en el banquillo, prueba de fuego para el ex capitán rojinegros. Con un partido más disputado en el campeonato, los tapatíos comparten el sótano de la competencia con Lobos BUAP.

Noche de principiantes. Unos en la banca, otros en el campo. De uno se esperaba desde hace tiempo con la partida de José Madueña, con el otro, hasta él reconoció a media semana que le llegó de sorpresa, pero cosas así pasan cuando se destituye un técnico.

José Monroy estuvo 45 minutos, después, adiós y muchas gracias. “Chapala” no tuvo la mejor de las noche y pagó la novatada frente a Luis Quiñones y Pablo Barrientos, a Espinoza le falló el planteamiento en la primera mitad, para la segundo modificó y no le alcanzó.

Menos de 15 minutos de partido y Rafael Márquez ya le había pedido más atención a Monroy, balones de rutina, resbalones. Lo normal, no todo los días se debuta en el futbol profesional ante más de 28 mil personas, sin embargo, un sector de la afición ya se metía con él abucheando.

Caraglio tuvo la primera importante para los locales. La realidad es que Toluca era mejor, por eso es que Atlas tocó la puerta hasta el 16’. El atacante la bajó de espaldas al marco, se acomodó cómo pudo y punteó, pero el guardameta García evitó la anotación.

Un minuto después, Toluca respondió. Barrientos dejó solo a Canelo dentro del área chica con centro bombeado, pero el jugador remató mordido cara a cara con Cristopher Toselli. Se salvó el equipo rojinegros, pero era solo de momento.

Monroy resbaló en la marca al 21’, cuando recompuso, Barrientos pasó el balón entre sus piernas y filtró para Canelo que esta vez no perdonó. El partido ya estaba 1-0 en favor de los Diablos, Atlas de nuevo estaba cuesta arriba.

Cinco minutos después Luis Quiñones marcó el segundo. De izquierda la puso a primer poste. Ni con la estirada Toselli evitó la caída del marco. Nadie estaba contento en el Jalisco, al menos no se portaba una camisa con los colores rojo y negro.

Brayan Garnica en jugada individual intentó descontar al 33’, pero García de nuevo con manotazo envió a tiro de esquina. La primera mitad no dio para más y en el complemento llegaron los cambios. Monroy no regresó y tampoco Edgar Zaldívar, era turno para otro joven, Ulises Cardona y para Daniel Arreola.

Ravel Morrison descontó apenas iniciado el complemento. Sigue siendo gracias al inglés que los Zorros se pueden hacerse presentes en el marcador tal cual pasó en C.U el pasado domingo.

Y aunque tocaron la puerta y Ángel Henríquez tuvo un par de jugadas a su ingreso, al Atlas ya no le alcanzó. El juego se ensució, tarjetas, patadas y hasta un expulsado. No por nada se agregaron cinco minutos en el tiempo de compensación.

Ahí lo liquidó el Diablo. Pared perfecta que Rubens Sambueza culminó con disparo que se fue por debajo de la mano de Toselli. Con ‘Profe’, sin él, interinato o no, Atlas no levanta. Ha perdido todos los juegos oficiales que ha disputado en el 2018 y la cosa no pinta nada bien.

MC