De pedir el milagro a buscar la sorpresa; Atlas recibe a Rayados

Guadalajara

Con el silbatazo del árbitro llegaron los abucheos, algunos todavía con las manos en la cabeza. La gente no lo podía creer, al Atlas se le estaba escapando la clasificación en la Liguilla en la compensación. Ahora tenían que esperar por resultados, algunos se veían ya eliminados.

Con los jugadores la situación no fue diferente. El sábado fue de sufrimiento hasta que se concretó la victoria de 2-1 a Morelia, equipo con el que al menos Stiven Barreiro dice agradecido, pero la cosa no para ahí.

Antes de enfrentar a Rayados en los Cuartos de Final, el defensa sudamericano recuerda que pidió a Buga, Dios de los milagros, por ver a los Zorros en la siguiente fase, con la petición cumplida, es tiempo de pagar.

"Cuando el arbitro pita contra Pachuca todo mundo pensó que no íbamos a clasificar, hice promesas, queríamos estar, disputar finales. Gracias a Dios y al Morelia que nos echó la mano. Tenía la fe. Iré a Colombia, con Buga el Señor de los Milagros le prometí tres días de seguir, está un poco retirado de donde vivo y toca cumplirla".

¿Cómo ves a su rival en Liguilla?

"Ví el Clásico contra Tigres, me gusta ver ese tipo de partidos por qué hay mucho fútbol. La fortaleza de Rayados es la rapidez, su contra ataque, tiene jugadores demasiado veloces, Dorlan Pabon, Cardozo, el mismo Avilés que fue campeón de goleo, tenemos que estar bien parados por qué adelante son rápidos".

¿Dónde estará la clave para ganar la serie?

"Es un rival demasiado difícil, con grandes jugadores, experimentados, pero tenemos la ilusión, lo hemos enfrentado, en casa somos fuertes. Ojalá las cosas se nos den. Hay que tratar de que Rayados no nos convierta en casa, será la vital".

Y aunque muchos ya dan como favorito a Monterrey, eso no quita el sueño a los dirigidos por José Guadalupe Cruz, les molesta que los hagan ver como víctimas, pero a la vez la negatividad les motiva para buscar dar la campanada en Liguilla.

"Son situaciones difíciles porque venimos haciendo las cosas bien, que digan ese tipo de cosas me molesta un poco, pero eso nos hace trabajar más, estar bien concentrado para demostrar a la gente que en el fútbol nada está escrito.

Sabemos del equipo que es Monterrey, pero la gente tiene que darnos un poquito de crédito. Buscamos dar la sorpresa, por ahí dicen que no vamos a pasar de aquí, esperemos dan un gran partido contra Rayados".

¿Qué mensaje le envías a los aficionados?

"Desde que llegué aquí me he sentido bien, el cariño que me transmiten los aficionados es súper especial, nosotros estamos contentos de estar aquí, dar esa alegría a ellos. Vamos a pelear, vamos a darlo todo para cambiar la historia, vamos a pelear cada pelota a muerte como ellos lo hacen alentado, morir por la camiseta en Liguilla", finalizó.

SRN