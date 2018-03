Sotanero Atlas vence al líder Santos

Guadalajara

Cuando peor estaban las cosas fue momento creer en la gente de casa. Canteranos por todas las líneas. Atlas con un hombre de más sufrió, pero 60 minutos brillantes le alcanzaron para vencer a Santos en el Estadio Jalisco y romper los pronósticos. Los ahora dirigidos por Gerardo Espinoza ven la permanencia en el máximo circuito más cerca con cuatro partidos por delante.

Iniciar el juego con una dosis de confianza siempre será importante. Minutos 2 y el debutante Hernández tuvo su primer contacto con el balón que coqueteó con escaparse entre las manos, pero el guardameta contuvo. Prueba superada

Orden táctico, circuitos del rival anulados. Las ganas de los más jóvenes por demostrar que merecen una oportunidad, la sed de revancha en gente de experiencia que entiende lo malo que ha sido el semestre. El Atlas era otro al que se veía con Rubén Omar Romano.

Santos estaba metido en su área, pero en un contragolpe metió en apuros a Pepe. Tres toques bastaron para llegar a zona rojinegra. Julio Furch se quedó solo, Rafael Márquez no pudo cerrar en la cobertura. El portero, como si tuviera más de 100 partidos en Primera División, se lanzó a los pies de Julio Furch, cortó el avance. El local se había salvado. Iban apenas 18 minutos de partido.

La movilidad de Cardona, Edyairth y Garnica se volvió un dolor de cabeza. Los chavos. Los 19 puntos de diferencia en la tabla entre uno y otro no se percibían.

Al 22’ Atlas se fue al frente. Jugada trabajada en la semana. Márquez sirvió para Edyairth que le pegó de pierna derecha en la media luna. Jonathan Orozco acompañó el balón con la mirada, algunos pedían fuera de juego. Sí, el líder de la competencia estaba perdiendo en casa del sotanero.

El segundo cayó cerca del final. El pase filtrado fue para Milton Caraglio, Carlos Izquierdos erró en la marca y abrió el espacio para el atacante que le pegó cruzado de zurda y venció a Orozco. Atlas estaba dando sus mejores minutos en el torneo.

Segundo tiempo que no pudo iniciar mejor. Brayan Garnica robó el balón a Gerardo Alcoba y entrando al área Izquierdos se lo llevó puesto. Desde los once pasos Caraglio firmó el doblete y el 3-0 al 46’. A Santos le estaban pintando la cara. El inicio de la segunda etapa de Gerardo Espinoza no podía iniciar mejor.

Incluso la visita se quedó con uno menos ante la expulsión de Osvaldo Martínez, que en menos de un minuto se ganó un par de tarjetas amarillas y al 55’ dejó con 10 hombres a los de Siboldi.

Sin embargo, en una reacción bravía Julio Furch descontó al 67’ con un remate picado a centro de Edwuin Cetre. La situación se convirtió en una pesadilla, el propio Julio marcó el 3-2 en la siguiente jugada. Los últimos 20 minutos fueron una agonía.

Santos metió al Atlas en su campo con todo y la desventaja numérica. José Hernández apareció en un par de oportunidades. El desconcierto y nerviosismo eran tan grandes que los juegos pirotécnicos para celebrar la victoria aparecieron incluso antes del silbatazo final.

Fue a lo Atlas, en lo que pudo ser el mejor partido del torneo para los Zorros, pero terminaron sufriendo y colgados del poste. Al final, cuando peleas el descenso las formas no importan, la salvación está a la vista y un mal resultado de Veracruz ante Xolos el domingo sería oxígeno puro.

MC