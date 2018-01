Romano con sed de revancha debutará ante América

Guadalajara

Atlas presentó este jueves a Rubén Omar Romano como nuevo técnico del equipo. El argentino no tardó en ponerse los tenis y comenzar a trabajar de cara al duelo del sábado ante el América.



Rubén sabe que no es del agrado de toda la afición, pues se tiene presente su última etapa al frente del equipo, sin embargo, dijo que tras dos años ausentes de los banquillos del fútbol mexicano tiene una espina clavada.



“Es una revancha, vengo a matarme, espero y sé que lo voy a lograr, encontrar la conexión con los jugadores, el trabajo no se termina en las dos horas, hay que trabajar mucho más”, dijo.



Gustavo Guzmán, presidente de los Zorros, comentó que la opción de Rubén fue la que más agradó dentro de las opciones y la que mejor se adapta al proyecto.



“Necesitamos que se acople, no estoy dispuesto a acoplarme yo al proyecto de quien venga. Puedo decir que Rubén tiene más conocimiento del Atlas que yo, a pesar de que en estos cinco años le he entendido, sé lo que es la afición. Rubén tiene años en Guadalajara, conoce a los jugadores”, finalizó.



Romano estará al frente del equipo de aquí hasta que finalice el torneo, con continuidad será evaluada en base a resultados y su cuerpo técnico será integrado por Gabriel Pereyra y posiblemente Gerardo Espinoza.

SRN