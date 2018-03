“Me jugaron chueco”: Rubén Omar Romano

Guadalajara

Ni dos meses duró Rubén Omar Romano al frente del Atlas y es que luego de la derrota en Veracruz, el director deportivo del equipo Fabricio Bassa lo despidió al llegar a La Madriguera.

Romano no entendió el motivo del despido, porque había hablado con los dirigentes sobre el futuro inmediato del equipo y en las reuniones tras los partidos; parecía que el técnico y el dirigente iban en la misma dirección, pero la realidad fue otra y en entrevista con La Afición, Rubén Omar habló sobre su inesperada salida.

"Estoy muy desilusionado por las formas, pero al final del día todo se sabe y si hubo una traición se sabrá muy pronto. Siento que me jugaron chueco, no puedo decir con seguridad si ya tienen a alguien, pero ya planeábamos muchas cosas del torneo entrante, me sorprende la medida porque esta mañana en La Madriguera, el director deportivo me informó que no seguía", declaró el ex técnico de los rojinegros.

Romano señaló que en las charlas después de los partidos había un consenso uniforme, las dos partes analizaban de la misma manera los resultados que tenían, por lo mismo no entendió que lo cortaron de esta manera.

"Así como se dicen que se analizan las victorias, hay que analizar las derrotas, contra Monterrey jugando con uno menos casi todo el juego, perdemos por un penalti de último minuto, después contra Morelia, nuestro mejor partido en mucho tiempo, superamos a un rival que está en los primeros lugares y pese a jugar bien, perdimos por un error individual; contra Veracruz el arbitraje fue muy malo y todos vieron el penalti y después cayó el tercer gol de ellos. A Puebla le ganamos bien, le quitamos la pelota y fue un triunfo muy bueno, ante un rival que venía de ganarle a Rayados", señaló.

Lo que más le llama la atención a Rubén Omar Romano es que con Fabricio Bassa ya habían hablado hasta de los refuerzos y de los trabajos de pretemporada.

"Había muchos planes, ya hasta habíamos platicado de dónde sería la pretemporada y qué jugadores íbamos a necesitar y hasta algunos nombres teníamos, pero ya el tiempo nos dirá si nos traicionaron o no".

¿Te duele más cuando tú no armaste este equipo, ni pediste a los refuerzos?

"Obvio está muy mal armada la estructura, no se puede cargarle la mano tanto a los juveniles, es cierto que tienen mucho talento, pero no se les puede cargar tanto. Obvio que yo no lo armé y aún así tratábamos de sacarle el mayor provecho a este plantel, pero no fue posible", concluyó Rubén Omar.