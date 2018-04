Rojinegros con la Asociación de Jugadores

Guadalajara

Existen rumores de que la Liga sería parada en la última jornada en caso de que no se llegue a un arreglo con los dueños de los equipos con respecto al famoso “Pacto de Caballeros”, aunque nada concreto.



Y aunque no conocen todavía el desenlace, en Atlas están dispuestos a jugársela con sus compañeros, comentó el mediocampista, Juan Pablo Vigón quien espera se resuelva de la mejor forma para todos los involucrados.



“Nadie se quiere pelear, peleándote no es la manera de llegar a tus sueños. Si se quieta el pacto o no, ya sabrán los jugadores de bastante experiencia, basta apoyar lo que se decida, vamos a estar contentos”, dijo.



A Juan Pablo aún no le ha tocado vivir con los efectos del “Pacto de Caballeros”, pero tiene claro que es algo que ha mermado en el futbol mexicano en diferentes ocasiones.



Son cosas de los directivos. Nosotros queremos estar en el club que tienes. Algunas veces ha afectado, pero los jugadores por eso quieren hacer algo. Se han vivido cosas feas en el futbol, la gente que hace eso se encargará y yo creo que será lo mejor. Apoyar si conviene a todo el futbol mexicano y si no conviene, tomar otras medidas”, comentó.

