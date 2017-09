A Morrison lo eligieron por sus ganas de revancha

Guadalajara

El último fichaje del Atlas es un jugador desconocido para el mercado mexicano. Se trata de Ravel Morrison, quien salió de las básicas del Manchester United, pero no ha podido consolidar su carrera por ningún lado. Ya probó fortuna en Italia, en equipos de un perfil más bajo que el United y tampoco pudo y según Alberto de la Torre, la llegada de Ravel se da porque les gusta las ganas de revancha que tiene Ravel en su nueva aventura en México.



“Por la revancha. Ahí lo que se platicó con él, sus cualidades deportivas no están en discusión. Él sus problemas vienen de cuando era muy joven, se platicó con él, se tienen largas negociaciones con Lazio y se ve que es un muchacho que trae una revancha y tiene las cualidades para destacar ahora”.



¿Está advertido él sí tiene un mal comportamiento?



“Toda la evaluación se ve esto, el comportamiento extracancha y lo que investigamos y vimos es que esas notas fueron hace algunos años, lo del reloj fue desmentido hace muchos años por el capitán del equipo. Lo de golpear a su mamá no es cierto, no le pegó a nadie. Tuvo un altercado pero se deslindaron responsabilidades y salió libre. No creo mucho en las etiquetas, sí en el comportamiento. Se evaluó, es un riesgo latente pero ya hablar con el muchacho a los 24 años es que trae una revancha importante”.



Cambios en la preparación física



Luis Casais, Carlos González han sido despedidos de la institución, ambos eran los preparadores físicos del equipo y por quejas de los jugadores fueron dados de baja. Se sabe que sus cargas de trabajo tenían al límite a los jugadores y por eso no siguen más en la institución dijo 'Manobeto'.



“A lo mejor por eso. No quiero echar culpas a nadie, pero no resultó el cambio de preparación física para bien. Ahora se tomaron medidas porque los propios jugadores decían que estaban cansados, y que no estaban dando el máximo. Todo eso se evaluó. Se cambió desde principio de semana, entró Eric Secada".

