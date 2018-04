Rafa Márquez agradeció a la prensa, se va feliz y quiere ir a Rusia

Guadalajara, Jalisco

Se fue el Káiser. En un tono poco conocido para Rafa Márquez, el michoacano agradeció a la prensa y a sus antiguos dirigentes, dice que se va en paz, pero que sueña con ir al Mundial de Rusia.

Sobre el triunfo ante Chivas argumentó que "obviamente, era un partido especial, un clásico y conseguir la victoria era prioridad, el equipo se comportó a la altura. Desafortunadamente llegó el buen momento al final, pero aun así estoy orgulloso del trabajo que se ha hecho. No se dio darle un título al Atlas. Vienen otros retos y ojalá que en un futuro podamos darles esa satisfacción".

En la primera parte de su discurso, Rafa le agradeció su apoyo a la prensa.

Quiero agradecerle a la prensa por estos años que han pasado con momentos malos y buenos, críticas que me hicieron crecer y me ayudaron a forjar mi carácter. No me quedan más que palabras para agradecerles el cariño y el apoyo".

¿Qué sensación te llevas de este duelo?

"De satisfacción. Fue un partido muy físico, de mucha exigencia. Estaba un poco cansado, pero es una experiencia única, que nunca voy a olvidar y va a quedar un recuerdo lindo de esta despedida"

¿Qué tan importante es tu familia en este momento?

"Obviamente. Creo que ellos son los principales apoyos que he tenido. Más con mi problema personal, que ellos fueron los que me dieron el carácter, la fuerza el apoyo y me di cuenta quién estaba conmigo y quién no. Estoy feliz de tener mi familia, mis amigos".

¿Es un hecho que vas al Mundial?

"No, realmente no. No he tenido ninguna noticia aún. Me gustaría que fuera algo más oficial de la federación que podrían manifestarse en ese sentido. Hasta no verlo oficial, no creerlo. Sigo con la misma esperanza de estar en el Mundial y hasta el último momento en que se tenga que decidir, dejaré de soñar".

Pese a que no sabe cuál será su cargo, Rafa sabe que seguirá ligado a la institución rojinegra.

"Tengo las puestas abiertas para un puesto cuando termine esto. Me gustaría darles un campeonato como directivo y sí, tengo muchas ganas de seguir viviendo acá, estar en Atlas. Primero está acabar el torneo, tratar de ir al Mundial y si se da estar de otra manera en la institución, bienvenido sea".