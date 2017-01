‘Profe’ Cruz, en desacuerdo con “mañas” de Carlos Reinoso

Guadalajara

A unos días de su visita al puerto jarocho, José Guadalupe Cruz no ocultó la poca relación que tiene con Carlos Reinoso. Ante el historial que ostenta el polémico estratega de Veracruz, quien es reconocido por tratar de perjudicar a sus rivales con situaciones extra cancha, el timonel rojinegro sentenció que le parecen bajas estas actitudes dentro del futbol.



Aunque reconoció que ya ha padecido situaciones como la falta de aire acondicionado en los vestidores, el ‘Profe’ confía en que no haya alguna anécdota similar en su visita del próximo viernes al Luis ‘Pirata’ Fuente.

“En alguna ocasión me ha sucedido ahí, también en otras plazas, es una situación que no es sana, correcta, es irrespetuosa. Tenemos una forma muy clara en Atlas y es el respeto a los rivales. No es tan determinante, aún contra ese tipo de imponderables tenemos que superar. La coincidencia no cabría en esos casos, es algo premeditado, totalmente planeado, no comparto esas formas, no me parecen éticas, me parece bajo. No tengo nada que hablar del técnico de enfrente, no tenemos ni buena relación ni nada, no tengo nada que decir.



“La realidad es que no comparto esas formas, es un deporte limpio, es bajo hacer situaciones así, no me enfoco si me pongo a declarar y decir que esto y lo otro, el pasado es pasado. No pasa nada, sabes que ahí tienes oportunidad de revertir esa situación jugando al futbol”, señaló.



El caso más sonado de estas situaciones sucedió en julio de 2015, cuando Chivas se quejó de la temperatura que había en su vestidor dentro del estadio de los escualos. En aquel compromiso el rebaño aún era dirigido por José Manuel de la Torre.

