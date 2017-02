‘Profe’ Cruz sin problemas con Alustiza, advierte “Atlas no es el Puebla”

Guadalajara

El viernes pasado Matías Alustiza hizo berrinche por salir de cambio. Pateó una botella de agua y dejó con la mano estirada al ‘Profe’ Cruz. Pero el entrenador de los Zorros es claro en este aspecto, primero dice que Alustiza reconoció su error, que fue una simple calentura y que le debe caer el veinte al delantero argentino que si en Puebla mandaba y estaba por encima de todos, en el Atlas es simplemente un jugador más.



“Hubo una realidad, Alustiza se molestó por el cambio, estoy para tomar decisiones, para eso me pagan, todas tienen consecuencias. Estoy para eso y en el equipo, en la institución hay disciplina, hay códigos que no se van a romper por un jugador, nadie por encima de la institución. Ha ofrecido disculpas al grupo y a un servidor, Atlas no es Puebla con todo respeto, allá era ídolo y tenía situaciones a su favor, aquí es un jugador más, con mucha calidad, sale molesto por el cambio y en ese momento considero apropiado poner a Barragán en su lugar y habla de un jugador que no quiere salir porque quiere ayudar. Si patea una botella no hay que hacer tanto lío, somos humanos y podemos cometer alguna equivocación cuando hay esa humildad, también hay momentos para tomar revanchas, no hubo insulto, por eso digo que no fue un altercado”.

Sobre el debut de Luis Reyes con la selección, lateral izquierdo que él debutó y le dio la confianza para consolidarse en Primera, el ‘Profe’ Cruz sentenció que nadie le regaló nada al ‘Huesos’ y que depende del mismo jugador si sigue yendo a las convocatorias.



“Es un justo premio a su dedicación, esfuerzo. Es un caso de llamar la excepción, estaba hace un año en Segunda, casi desahuciado. Muchos mexicanos que van a seguir el partido no saben quién es Luis Reyes, nosotros lo sabemos pero si está ahí es por algo, es muy maduro, tiene claros los objetivos y estoy seguro que si tiene participación lo hará de buena forma. Es una buena representación, que esté convocado a 25 años, siendo lateral, no es una posición que abunden, este debe ser el primer llamado de muchos si sigue trabajando como lo viene haciendo”.

SRN