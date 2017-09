"Cruz sigue de tiro del proyecto": Directiva de Atlas

Guadalajara

El Atlas no vive su mejor momento en la Liga ni en la Copa, son el último lugar en la lucha por no descender y no sólo eso, hay lesiones y bajas de juego que tienen al equipo en terapia intensiva.



Este día Alberto de la Torre, vicepresidente deportivo del equipo, ratificó al ‘Profe’ Cruz y señaló que él no es el culpable de los resultados de los Zorros.



"También se evaluó el trabajo del ‘Profe’ Cruz, ya está platicado todo lo que sentimos que pudiera haber tenido él de culpa y sentimos que él no contó con herramientas necesarias en el momento adecuado para seguir con esa racha de triunfos. El ‘Profe’ Cruz y su cuerpo técnico siguen dentro del proyecto, el equipo está unido, está dolido y está con el ánimo de revancha para salir de esta crisis deportiva y emocional. Eso queríamos informar, que también no hay un solo culpable, somos todos en esta institución y así tomamos el compromiso".



El dirigente del Atlas señaló que el mes de agosto fue negro para ellos, que además de la mala planeación de parte de la Liga por los siete partidos en este mes, se les juntaron varios factores como lesiones y el caso de Rafa Márquez que les pegó duro en lo anímico.



"Agosto negro de nuestro equipo, para hablar del análisis de este mes, de los malos resultados, los pésimos resultados que nos tienen en una crisis deportiva y de productividad. Dentro del análisis de toda esta crisis, pues hemos tenido muchos imponderables, que no se toma como excusa sino como crisis que ha pasado, con problemas que hemos tenido y tenemos que resolverlos. Hemos empezado bien el torneo con dos triunfos en Liga y dos en Copa, y empieza el mes negro con lesionados, se lesionan dos jugadores importantes como Leiton y Clifford, también no pudimos contar con Cándido desde el principio. Se perdió al líder, referente y capitán del equipo por cuestiones que todos conocemos y ahí vemos un bajón en lo anímico".

SRN