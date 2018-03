Portería de Atlas, un dolor que puede tener solución en casa

Guadalajara

Los tiempos en el futbol también cambian. El balompié presenta contrastes en plazos cortos; equipos que se identificaban con la cantera se trasladaron a la billetera, conjuntos que estaban en divisiones de ascenso rápidamente pelearon campeonatos en Primera y el concepto de la campeonitis parece existir como una maldición latente.

Otra prueba de cambios drásticos es el presente que vive Atlas en su portería. Hace no mucho tiempo, los rojinegros podían presumir ser la cuna de grandes guardametas como Oswaldo Sánchez, Erubey Cabuto y José de Jesús Corona. Eso ha quedado en el pasado, ya que el arco de la ya olvidada Academia se ha convertido en una pasarela por la que han desfilado una decena de nombres extranjeros en los últimos tiempos.

Al mal torneo de Atlas se suma la nula consolidación que han encontrado en su meta. Christopher Toselli y Miguel Ángel Fraga se han alternado el arco rojinegro gracias a los errores que ambos han cometido bajo los tres postes. Al mexicano, la condición de titular le duró únicamente la Jornada 1, donde pudo haber hecho más en la segunda anotación de León.

Toselli se mantuvo con el puesto principal las siete jornadas siguientes. Desde la fecha 2 hasta la 8, el uruguayo se ubicó en la meta rojinegra, y a pesar de aparecer únicamente en siete partidos, el extranjero registra más goles recibidos que 10 equipos en todo el torneo. Christopher también ha tenido actuaciones que han quedado a deber, como aquella ante Lobos BUAP cuando Atlas terminó perdiendo 3-1 un partido que ganaba a falta de 20 minutos.

Fraga recibió una segunda oportunidad, esta vez a manos de Rubén Omar Romano. Miguel fue de lo rescatable en la derrota ante Monterrey, pero un error garrafal le costó verse en desventaja ante Morelia en la fecha más reciente. Al final, los rojinegros volvieron a perder un partido debido a una falla clara, la de su portero.

Con Oscar Ustari aún en proceso de recuperación, la respuesta para el arco atlista parece estar en el lugar que alguna vez le proporcionó seguridad: la cantera. José Hernández, tercer portero de los rojinegros, ha visto acción con el primer equipo una sola vez, en la Copa MX ante Veracruz. En su único partido bajo los tres palos, el joven de 20 años logró algo que Fraga y Toselli no han podido en toda la temporada: dejar su meta en cero.

Y es que después del partido ante Morelia, Rubén Omar Romano fue muy claro. El técnico ve en los jóvenes la respuesta ante un equipo falto de identidad con la institución.

“El jugador que no esté comprometido con la institución, en cada partido, en cada entrenamiento, no va a jugar. Por eso aparecen los jóvenes, más allá de que es una situación complicada para ellos. La Copa me sirvió para eso, a partir de ahí, los que estén comprometidos con la institución van a jugar”, comentó el DT.

De cara al final de otro torneo para el olvido, la portería rojinegra sigue sin tener un dueño consolidado, situación a la que poco a poco se ha tenido que acostumbrar últimamente.

Dependerá de Romano si continúa jugándosela con los “consolidados” o le da una oportunidad a la cantera, en donde Pepe Hernández y Jonathan Estrada son los dos arqueros que levantan la mano. Dos jóvenes que han demostrado de qué están hechos en categorías juveniles y que aguardan por la gran oportunidad en un momento de crisis y donde el descenso está al acecho.

GPE