No podemos permitir otro mal torneo: Ustari

San Diego, California

El 2017 tiene que ser diferente. Aficionados, directivos y jugadores lo saben, por ello, Oscar Ustari, portero del Atlas, asegura que el próximo torneo no lo pueden desperdiciar, como lo hicieron con el del Centenario, sin embargo, por la calidad de los equipos será con un arduo trabajo como puedan sobresalir de los demás en el Clausura.

“Sabemos que no va a ser nada fácil. Nos tocó ver desde afuera (eliminados) a la gente, los equipos que estaban en Liguilla, sabiendo que nosotros hemos tenido posibilidades de poder cerrar partidos y poder estar jugando esas instancias finales; me parece que dejamos pasar un semestre, por lo cual en el próximo no nos podemos permitir eso”.

Sobre la incorporación de los nuevos jugadores, caso específico de Matías Alustiza y Fidel Martínez quienes tendrán un rol fundamental en el esquema de José Guadalupe Cruz, el portero sudamericano afirmó que tendrán que estar en su punto para el debut en Toluca.

“Los nuevos que vinieron, desde nuestro lugar, nos toca acoplarlos lo más rápido posible porque urge, por el torneo que está a la vuelta de la esquina y uno tiene que llegar de la mejor manera”.

En San Diego, Atlas cayó ante Tijuana en lo que fue su penúltimo juego de preparación antes del arranque de la Liga MX y les sirvió para afinar los últimos detalles.

“Todos los resultados sirven, más allá de que los resultados de los amistosos no marcan una pretemporada, pero es importante medirse contra un equipo con lo que tendrás que competir en el torneo”.

Queda todavía una semana y media de trabajo para el inicio de torneo así que aprovechamos estos amistosos. La pretemporada, como todas, no encontramos el ritmo que queremos, para eso se hacen las pretemporadas, para limar detalles y llegar lo mejor posible al inicio de torneo”.

El Dato:

Mañana Atlas jugará su último juego de preparación ante Morelia a las 21:00 horas del centro de México en el Bonney Field, en Sacramento, California.

