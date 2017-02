Son accidentes de esta hermosa profesión: Ustari

Guadalajara

Las muestras de cariño por parte de los aficionados fueron respondidas por Oscar Ustari, quien se perderá prácticamente la fase regular del Clausura 2017 debido a la luxación del codo izquierdo que sufrió el sábado pasado en la visita del Atlas al Cruz Azul, donde cerca del final del primer tiempo, el portero argentino saltó con Gabriel Peñalba por el esférico, sin embargo, fue “Osky” quien cayó mal y terminó por fracturarse.

“Estoy queriendo agradecer todo el cariño mostrado en estos días, son accidentes que tiene esta hermosa profesión pero nada que no podamos superar o llevar adelante. Por suerte tenemos un excelente cuerpo médico que me está ayudando en esta lesión así que me imagino que solo será cuestión de tiempo. Agradecerles muchísimo por todo este apoyo que me han brindado, pronto estaremos nuevamente dando pelea en la cancha”.

Si las cosas salen bien, Ustari podría sanar dentro de seis a ocho semanas.

Miguel Fraga tendrá que entrar al quite en la portería del primer equipo de los rojinegros.

GPE