Márquez se prepara ante posible convocatoria mundialista

Guadalajara

Aunque Atlas ya está de vacaciones, Rafael Márquez sigue entrenando. El defensa se prepara en las instalaciones del club buscando mantenerse en forma en caso de que el técnico del Tricolor, Juan Carlos Osorio, lo incluya en la lista de 23 jugadores que disputarán el Mundial en Rusia.

A las ordenes de Vicente Espadas, gente de selecciones nacionales y Eric Secada, preparador fisico de los Zorros, Márquez entrena por las mañanas al lado de un reducido grupo de juveniles como José Ávila, Ismael Govea y Ulises Cardona, quienes se preparan para el torneo Esperanzas de Toulon que se jugará a finales de mayo.

De momento no existe certeza sobre 'El Káiser', pues los problemas legales que acarrea desde agosto del año pasado aún no se resuelven, no obstante, la directiva encabezada por Gustavo Guzmán ha puesto de su parte para solucionar la situación lo más rápido posible.

Por cierto, el director deportivo, Fabricio Bassa, dijo que todavía no se define el cargo que podría asumir 'Rafa' al interior de la institución, pues le han permitido enfocarse al 100% en su posible llamado a Rusia.

"Es un excelente consejero, me ha respetado, me ha apoyado, si tiene un Mundial hay que disfrutarlo, cuando esté allá hay que apoyarlo, ojalá que Rafa, cuando venga de la Copa del Mundo, esté en el lugar en el que quiera estar dentro del Club", expresó.

SRN