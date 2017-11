Caraglio no se intimida por el liderato de Monterrey

Guadalajara

Rayados arrasó en fase regular y Atlas se metió sobre la hora a la fiesta grande del fútbol mexicano, sin embargo, el delantero, Milton Caraglio, asegura que al interior del vestidor Rojinegro no ven como invencible al equipo de Mohamed y recuerda una experiencia similar mientras vestía la camiseta de Xolos.



“Este es un torneo aparte, la liguilla es a todo o nada. Monterrey hizo un torneo increíble, pero nosotros en Tijuana también. Cuando entramos primeros fuimos a León y nos comimos 3 goles”, dijo sobre aquel juego del Apertura 2016



Los 37 puntos de los regios no asustan a los dirigidos por el Profe Cruz y consideran vital el juego de ida en el estadio Jalisco para mantener vivas las aspiraciones de ganar la llave, comentó el delantero.



“Después se disfruta al doble todo eso. Pasa muchísimo. Yo estoy agradecido al verdadero aficionado que va a alentar y no al resultadista o el técnico de platea. Conozco a la hinchada, a los que van a alentar. El resto disfrutan cuando ganas y cuando pierdes te matan, están esperando eso”, aseguró.

MC